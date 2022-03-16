Yeni Konsept, Windows 11'in Çöp Kutusu Hakkında Hoş Bir Yenilik Öneriyor

Windows 11'de Geri Dönüşüm Kutusu'ndan kurtulmak ve onu görev çubuğuna sabitlemek ister miydiniz? Bir kullanıcının hazırladığı konsept video, bunun hiç de kötü bir fikir olmayacağını gösteriyor.