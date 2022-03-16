Yeni Konsept, Windows 11'in Çöp Kutusu Hakkında Hoş Bir Yenilik Öneriyor

Windows 11'de Geri Dönüşüm Kutusu'ndan kurtulmak ve onu görev çubuğuna sabitlemek ister miydiniz? Bir kullanıcının hazırladığı konsept video, bunun hiç de kötü bir fikir olmayacağını gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
Windows 11'i "Çöpten" Arındırmanın Alternatif Yolu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
NFT Kazası: Milyon Dolarlık NFT, Dikkatsizlik Nedeniyle Bedavaya Gitti
Nöromorfik Bilgisayarlar Geliyor: Geleceğin En Güçlüsü Olacaklar!
Rusya'da VPN kullanımı, Yüzde 2.088 Oranında Arttı
OnePlus, 150W Süper Hızlı Şarj Sunacak Telefonu İçin Hazırlanıyor
ESET Perakende Sektör Raporunu Yayınladı

 

 