Yeni Konsept, Windows 11'in Çöp Kutusu Hakkında Hoş Bir Yenilik Öneriyor

Microsoft, Windows 11'i bugüne kadarki en temiz ve sade görünen işletim sistemlerinden biri yapmak için çok emek harcadı, sonunda da ortaya Windows 11 işletim sistemi bugünkü haliyle ortaya çıktı. Peki, Windows 11 daha sade tasarlanamaz mıydı? Bir Reddit kullanıcısı, şirketin aslında daha ne kadar ileri gidebileceğini bir paylaşımda ortaya çıkardı.
Reddit'te U/hyperactiverobot isimli bir kullanıcı, Windows 11 masaüstünün çok daha sade olabileceğini düşünerek bununla ilgili bir video hazırlamış. Geri Dönüşüm Kutusu'nun görev çubuğuna taşınabileceğini düşünen kullanıcı, bunu paylaştığı videoda sürükle – bırak yöntemiyle yapılabileceğini gösteriyor.
Geri Dönüşüm Kutusu simgesi, 26 yıl önce yayınlanan Windows 95'ten bu yana masaüstünün sabit bir parçası olmuştur. Ancak pek çok kullanıcı masaüstünü özelleştirmeyi ve özellikle canlı duvar kağıtlarıyla süsleyerek tamamen sade ve görsel temayı öne çıkaran tasarımları tercih edebiliyorlar. Bu nedenle Geri Dönüşüm Kutusu'nu ortadan kaldırmak güzel bir fikir olabilir.
Bunun için farklı yöntemler de yok değil. Mesela Windows 11 masaüstüne sağ tıklayıp ardından Kişiselleştirme seçeneğini ve buradan da Temalar'a giderek Geri Dönüşüm Kutusu'nu masaüstünden kaldırmayı seçebilirsiniz. Ancak U/hyperactiverobot'in paylaşımı daha pratik bir yöntem gibi görünüyor.
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