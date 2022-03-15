WikiLeaks'in Kurucusu Assange'ın ABD'ye İade Kararına İtirazı Reddedildi

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın gözaltında tutulduğu İngiltere'den ABD'ye iadesi yönünde alınan karara yaptığı itiraz, İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. İngiltere'nin en yüksek mahkemesi, mahkeme tarafından yayınlanan açıklamada "itiraz başvurusunun tartışılabilir bir hukuk noktası oluşturmadığı" söyleniyor.
Assange, WikiLeaks'in Irak ve Afganistan'daki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarını açıklaması sonrasında casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. 7 yıl boyunca Londra'daki Ekvator konsolosluğuna sığınan, 2 yıl kadar önce de buradan çıkartılıp gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin iade talebinin kabul edilmesi sonrasında zor durumda kalmıştı.
Assange'ın ABD'de potansiyel olarak 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği söyleniyor ancak ABD'li yetkililer, iade sonrasında yapılacak yargılamada suçlu bulunursa cezasının muhtemelen dört ila altı yıl arasında olacağını söylüyor.
Assange'ın ABD merkezli avukatı Barry Pollack ise, yaptığı açıklamada, "Assange, doğru ve haber değeri taşıyan bilgileri yayınladığı için cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ABD'ye iadesiyle ilgili itirazına yasal ortamda devam edecek" dedi.
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