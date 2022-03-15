WikiLeaks'in Kurucusu Assange'ın ABD'ye İade Kararına İtirazı Reddedildi

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, İngiltere tarafından verilen ABD'ye iade kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Assange'ın ABD'ye İade Kararına İtirazı Reddedildi

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