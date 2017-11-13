Yeni Konsollar Ne Zaman Gelecek?

PS4 Pro ve Xbox One X'in ardından gözler, gerçekten yeni bir konsol nesline çevrildi. Peki işin içindekiler bu konuda neler düşünüyor?

"Yeni konsollara en az iki yıl var..."

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