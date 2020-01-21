Yeni konsollar, SSD ve DRAM Piyasasına Hayat Verecek!

Yeni oyun konsolları Xbox Series X ve PlayStation 5 ile beraber, SSD ve DRAM piyasasında büyük bir hareketlenme başlayacak!

Yeni konsollar ile gelen hareketlenme

Yeni Xbox Series X ve PlayStation 5'in 2020'nin sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor. Her iki sistemin de donanımında yapılacağı tahmin edilen güncellemeler ile, TrendForce'un söylediğine göre, SSD ve grafik DRAM piyasasının hatırı sayılır bir şekilde hareketlenmesi söz konusu olabilir.

Xbox One ailesi ve PlayStation 4, GDDR5 VRAM ve geleneksel hard disklerle sunulmuştu. PlayStation 5 ve Xbox Series X'in ise bu alanda bazı güncellemeler yaparak SSD'lere ve GDDR6'ya geçmeleri bekleniyor. Ayrıca VRAM'in de şu anki nesillerin orijinal modellerinde bulunan 8GB GDDR5'in iki katına çıkarak 16GB kapasitesine ulaşması bekleniyor. SSD'lerin ise en azından 512GB veya 1TB kapasiteye sahip olacakları düşünülüyor.

Yeni nesil konsollarda yer alacak olan bu VRAM ve flaş depolamanın bir diğer anlamı da, bu ürünlere talebin bir anda ciddi bir şekilde artması olacak. TrendForce, 2020'nin sonunda Sony ve Microsoft konsollarının, küresel olarak dağıtımı yapılan tüm SSD'lerin %3-5 aralığında bir kısmını oluşturmasını ve 2021'de bu oranın daha da artmasını bekliyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X, Zen 2 mimarisinin önderliğinde AMD donanımlarını kullanacak. Bunlar yılın ilerleyen döneminde grafik DRAM talebinin büyük bir kısmını oluşturacakken, Nvidia'nın da bu talepte kendi rolünü oynaması bekleniyor.

Trendforce'un söylediğine göre Nvidia'nın yeni nesil Ampere grafik işlemcileri, yılın ikinci yarısında DRAM piyasasının bir kısmını ele geçirmeye başlayabilir. Ayrıca bu tahmin, Nvidia Ampere'nin Mart ayında duyurulacağı söylentileriyle de örtüşüyor.

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