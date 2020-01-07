Yeni Lityum Sülfür Pilden Telefona 5 Gün Pil Ömrü

Lityum sülfür piller bir süredir konuşuluyorlar ancak yeni geliştirilen bir tasarım, dikkatinizi çekebilir. Monash Üniversitesi araştırmacıları, şimdiye kadarki en verimli lityum sülfür pilini oluşturduklarını iddia ettiler.
Yeni lityum sülfür pilin telefonunuzu şarjlar arasında beş gün kullanmanıza izin vereceği, otomobillere yönelik bir pilin ise bir EV'yi 1.000 kilometreden fazla götüreceği söyleniyor. Üstelik pilin çevreye olumsuz etkisi daha az ve üretimi "çok daha az maliyetli".
Pilde yapılan geliştirmelerin başında sülfür katotlardaki parçacık bağlarının yeniden işlenmesi geliyor. Üniversiteye göre bunun için toz deterjanlardaki köprü mimarilerine benzer bir teknik kullanılıyor. Sıradaki zor iş ise pilin üretilmesi. Pille ilgili buluşlara imza atan birçok araştırmacı, bu noktada takılıp kalıyor ve pil, üretim aşamasına hiç ulaşmıyor.
Pilleri piyasaya ulaştırmak için tasarımı iyileştirmekten toplu üretime yönelik bir yol bulmaktan birçok problemi çözmek gerekiyor. Üniversitenin araştırmacı takımı, bu konuda diğerlerinden önde olabilir çünkü Almanya'nın Fraunhofer Enstitüsü, test pillerini üretmiş durumda. Bilim adamları, pili otomobil ve güneş enerjisi ızgaralarında 2020'de test etmeyi planlıyor. Yine de pilin gerçek hayata ulaşması uzun zaman alabilir.
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