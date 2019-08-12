Yeni Lord Of The Rings'ten Taze Haberler
2021 yılında yayınlanması beklenen yeni Lord of the Rings dizisi hakkında önemli detaylar, ortaya çıkmaya başladı!
- Barış Terun
Kitleler arasında orman yangnı gibi yayılan, aşırı derecede detaylı ve dünyanın en çok satan kitabı hangisi? Pek çok kişinin aklına Game of Thrones, yani Taht oyunları gelecektir. Oysa ki cevap Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi). Fantastik edebiyatın yaratıcısı kabul edilen J.R.R. Tolkien, Lord of The Rings üçlemesini 1954 yılında kaleme aldı. Peter Jackson'ın kitaplarından esinlenip, sinemaya uyarladığı seri ise Oscar ödüllerini süpürdü ve muazzam gişe hasılatı elde etti.
Bir süre önce, Amazon'un, filmlerin öncesini konu alan bir diziyi 2021 yılında beyaz cama yansıtmaya hazırlandığı haberleri gelmişti. Dizinin bütçesi oldukça yüksek; Amazon, söz konusu TV serisi için 250 milyon dolar masraf yapmış durumda.
İşte bu dizi ile ilgili bazı bilinmeyenler de yavaş yavaş cevaplarını buluyor. Öncelikle, beklenen yeni Lord of The Rings dizisinin ilk sezonu 20 bölümden oluşacak. Bu rakam, Game of Thrones'un ilk sezonunu ikiye katlıyor. Yapımın ilk iki bölümünü J.A. Bayona yönetecek. J.A. Bayona, bu konuda son derece heyecanlı. Yönetmen, "İkinci Çağ'da geçen Orta Dünya hikayesinde çalışmak için can atıyorum. Eşine rastlanmamış bir eser olacağından en ufak şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Çekim yeri
Yüzüklerin Efendisi, Peter Jackson'ın filmleri gibi Yeni Zelanda'da çekilecek. Rivayetlere göre TV serisinin çekilmesi planlanan ilk yer İskoçya idi. Lakin son anda, film üçlemesinin çekildiği Yeni Zelanda'da karar kılındı. Pek çok kişiye göre Orta Dünya demek Yeni Zelanda ve orada bulunan eşsiz mekanlar demek.
Konu
Seri, Lord of The Rings'ten önce, İkinci Çağ'da geçiyor. Genç Aragorn'un maceraları konunun merkezinde olsa da; Nazgul'ların lideri ve Angmar'ın Cadı Kralı'nın eylemlerine de tanık olacağız.
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