Yeni Mac Pro Gerçek Hayatta Göründü (Gibi)

Apple'ın yeni Mac Pro'su bu sene haziranda yapılan WWDC etkinliğinde tanıtılmıştı. Çelik kasası "peynir rendesine" benzetilen cihaz, yüksek işlem gücüyle öne çıkacak. İlk raporlar, Mac Pro'nun 5.999 dolar civarında bir fiyatla bu sene satışa sunulacağını söylüyordu. Ancak bu hala gerçekleşmedi.
Şimdi ise Mac Pro olduğu düşünülen bir cihaz, gerçek hayatta görüntülendi. İskoçyalı DJ Calvin Harris, Instagram'a yüklediği "hikaye" paylaşımında stüdyosunu ve üzerinde çalıştığı müzikleri gösterdi. Arka planda ise Mac Pro'ya benzeyen bir PC kasasının bulunduğu fark edildi.
Kasa Mac Pro'ya benzese de, gerçekten Mac Pro olduğundan emin değiliz. Fotoğraftaki kasa, Apple'ın bilgisayarını taklit eden bir PC kasası da olabilir. Yeni Mac Pro'yu andıran kasa Dune Case Pro'yu hesaba katarsak, bu sürpriz sayılmayacaktır. Buna karşın Apple'ın yeni makinelerine sanatçılara ve bazı müzik yapımcılarına erkenden verebildiği biliniyor. Yani cihazın gerçek Mac Pro olma ihtimali de var.
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