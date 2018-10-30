Yeni MacBook Air Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası!

Apple, uzunca bir süredir güncellemediği MacBook Air'i, nihayet ciddi yeniliklerle birlikte tekrar sahneye çıkarttı!

Yeni MacBook Air Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası!

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