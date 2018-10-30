Yeni MacBook Air Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası!
Apple, uzunca bir süredir güncellemediği MacBook Air'i, nihayet ciddi yeniliklerle birlikte tekrar sahneye çıkarttı!
Apple'ın yıllardır ciddi bir güncelleme geçirmeyen MacBook Air'i, bugün düzenlenen etkinlikte tanıtılan yeni modeller ile birlikte yeni bir dönemi başlatmış oldu. Donanım açısından önemli yenilikler barındıran yeni MacBook Air'in en çok dikkat çeken yanı ise, ekranın nihayet Retina'ya dönüştürülmüş olması.
Yeni MacBook Air, Intel'in sekizinci nesil Core i5 Amber Lake işlemcileri ile birlikte geliyor. Giriş modelinde 3.5GHz hızında işlemci, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunuluyor. Bu donanım özellikleri, 16GB RAM ve 1.5TB dahili depolama alanı olarak yükseltilebiliyor.
1.440 x 900 piksel çözünürlük sunan Retina ekran 13.3 inç büyüklüğünde. Apple'ın iddiasına göre bu ekran, önceki nesle göre yüzde 48 oranında daha fazla renk sunabiliyor.
Touch ID parmak izi okuma sensörünü de barındıran yeni MacBook Air, yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum'dan oluşan bir kasaya sahip. Klavye, önceki nesil MacBook Air'ler ile aynı görünüyor. Bu klavyenin etrafında, stereo hoparlörler bulunuyor.
Yeni MacBook Air'in başlangıç fiyat 1.199 dolar olacak ve sevkiyata 7 Kasım tarihinde başlanacak.
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