Yeni MacBook Air ve Pro Parçalarına Ayrıldı; Bakın İçlerinden Neler Çıktı

Apple'ın yeni duyurduğu M1 işlemcili yeni MacBook Air ve MacBook Pro, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrılmış. İşte yeni MacBook'ların içinden çıkanlar...

  • Ercan Uğurlu
Yeni MacBook Air ve Pro Parçalarına Ayrıldı

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir tanıtımla yeni MacBook Air ve MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını tanıtmıştı. Bu defa Intel işlemcisi yerine farklı bir yol izleyen Apple, yeni MacBook'larda kendi M1 işlemcisini kullanarak fark yaratmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa, iki laptop'ta da işlemci dışında hemen her şey aynı bırakılmış.

Her 2 MacBook'u da parçalarına ayıran iFixit, MacBook Air'de fansız tasarıma geçildiğini açıklıyor. İç aksam olarak selef MacBook Air ile arasındaki en önemli farkın fanda yaşandığını her 2 cihazı da yan yana koyarak gösteren ekip, bunun yerine çarenin ısı dağıtıcı kanallarla sağlandığını söylemiş.

MacBook Pro ise hemen hemen önceki model ile aynı iç yapıya sahip. Fan da dahil her şey yerli yerinde dururken, aradaki en önemli fark ise işlemci tercihi.

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