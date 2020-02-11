Yeni Microsoft Edge, Eski Edge'e Göre Ne Kadar Hızlı?

Microsoft'un Chromium projesini temel alan yeni Edge web tarayıcısı, 15 Ocak'ta yayınlanmıştı ve önceki UWP tabanlı Edge'in yerini almıştı. Bir dizi yeni işlevle gelen tarayıcının bununla kalmadığı, PCMark 10 testlerine göre daha iyi bir performans sunduğu ortaya çıktı.
PCMark'ı geliştiren şirket olan UL Benchmarks, yeni Edge web tarayıcısının UWP sürümünden "en az" yüzde 10 daha hızlı olduğunu söyledi. Chromium tabanlı Edge, toplam 9.631 puan alırken eski Edge, 8.435 puan alabildi. Firma, testlerin gerçek hayattaki kullanım senaryolarına dayandığını, sosyal medyaya erişim, video izleme, resim ve üç boyutlu nesneler yükleme gibi işlemleri içerdiğini söylüyor. Video yürütme performansı iki sürüm arasında eş seviyede olsa da diğer alanlarda Chromium tabanlı Edge'in önde olduğu gözlendi.
PCMark 10 lisansını satın almayı düşünüyorsanız, aynı testi kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yeni Edge'i yüklemeden önce ve sonra "Applications benchmark"ı çalıştırmanız gerekiyor. Puanları her testin sonucunda görebiliyorsunuz.
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