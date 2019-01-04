Yeni Nesil USB-C'ye Hız Getirmeyecek
Bir sonraki USB teknolojisi hızları arttırmayacak, farklı özellikler getirecek. Peki, yeni nesil USB-C'lerden ne bekliyoruz?
USB bağlantı noktalarının transfer hızları oldukça arttı ve boyutları itibariyle de artık daha az yer kaplıyorlar. USB-C'lere ilişkin gelen yeni haberlerden biri de son olarak Microsoft'un da artık yeni bir manyetik USB-C patenti aldığına yönelikti hatırlarsanız. Bu defaki haber ise, USB-C'lerin sonraki nesle dönüşümüne ilişkin.
USB Type-C portlarının yeni neslinin sınıları çiziliyor. USB Implementers Forum (USB-IF) tarafından hazırlanan planlar ise, bu kez hızlara yönelik değil gibi görünüyor. Zira organizasyonda bu kez ana gündemi güvenlik oluşturuyor.
Artan güvenlik açıklarına yönelik bağlantı noktalarını kapatmayı öneren organizasyon, bunun için kripto tabanlı 128-bit kimlik sistemi üzerine çalışıyor. Buna göre USB-Type-C Kimlik Doğrulama Programı ile sertifikalı USB-C şarj cihazlarını, cihazlarını ve kablolarını tanımlamak ve doğrulamak için standart bir protokol uygulanacak ve bu güvenlik doğrulaması, cihazın veya kablonun fişi takıldığı anda gerçekleşecek.
Başka bir deyişler, herhangi bir güç veya kötü amaçlı veri, ana sisteme aktarılmadan olası hasarı önleyecek. Kimlik doğrulama işlemi, USB veri yolu veya USB güç dağıtım kanalları üzerinden yapılacak.
Kimlik Doğrulama Programı kullanıma sunulduğunda, donanım üreticileri bu yeni teknolojiyi PC'lerine ve akıllı telefonlarına yerleştirmeye başlayacaklar. Ancak bu yeni güvenlik standardı ilk etapta zorunlu değil, isteğe bağlı olarak sunulacak.
Ercan Uğurlu
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