Yeni nesil Xbox, bir cihaz ailesi olarak sunulacak
Microsoft'un yeni nesil Xbox'ı, 2020 yılında karşımıza bir "cihaz ailesi" olarak çıkabilir!
Microsoft, bu haftanın başlarında yaptığı duyuru ile yeni nesil Xbox konsolları üzerinde çalıştığını doğrulamıştı ve şimdi de yeni Xbox'larda nelerle, ne zaman karşılaşacağımıza dair muhtemel detaylar ortaya çıktı.
Brad Sams'in söylediklerine göre Microsoft'un yeni nesil Xbox projesi Scarlett kod adını taşıyor. Sams'in daha önceki bir yazısında da HoloLens'in yeni sürümünün 2019 yılında sunulacağı belirtiliyordu. Sitede söylenene göre Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu da 2020 yılında yayımlanacak. Ancak bu yeni Xbox, sadece tek bir cihazdan oluşmayacak.
Bunun yerine Scarlett, bir cihaz ailesi olacak, yani birden fazla Xbox konsolu veya diğer cihazlar, çeşitli Xbox oyun aksesuarları ve benzeri cihazların iki yıl içerisinde mağazalarda yerlerini almaları bekleniyor.
2020 Kasım tarihinde Xbox One X dört yaşına girmiş olacak ve bu, konsolun yaşam döngüsü için kısa bir süre gibi gözüküyor. Ancak Sony'nin PS5'i birkaç yıl içerisinde yayımlaması – ve 2020 bu cihaz için de muhtemel bir yıl gibi gözüküyor – bekleniyor ve bu yüzden de Microsoft'un yeni cihazları ile rakibinin önüne geçmeyi planladığı söylenebilir.
Yeni Xbox cihaz ailesi hakkında daha fazla detay için ise yeni sızıntıları beklememiz gerekiyor ancak ilerleyen tarihlerde bu sızıntıların sayısının artmasını beklemek yersiz olmaz.
Levent Öztürk
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