Yeni nesil Xbox, bir cihaz ailesi olarak sunulacak

Microsoft'un yeni nesil Xbox'ı, 2020 yılında karşımıza bir "cihaz ailesi" olarak çıkabilir!

Yeni nesil Xbox, bir cihaz ailesi olarak sunulacak

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