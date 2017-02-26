Yeni Nokia 3310, Yılan Oyunuyla Birlikte Geldi!
Nokia'nın büyük geri dönüşü, MWC'de tanıtılan yeni Nokia 3310 ile bugün gerçekleşiyor!
Tüm zamanların en çok sevilen, aynı zamanda en sağlam telefonlarından Nokia 3310, ilk çıkışının 17 sene ardından geri döndü. Yeni Nokia 3310 bir akıllı telefon değil ama sevdiğiniz yılan oyununu, Nokia müzik tonunu ve fazlasını ihmal etmiyor.
Orijinal Nokia 3310'un renksiz ekranına karşın renkli bir ekranla gelen yeni Nokia 3310, biraz daha ince ve yuvarlak hatlı bir tasarıma sahip. Birkaç gram hafifleyen cihaz, 115.6 x 51.0 x 12.8mm boyutlarında ve sadece 79,6 gram ağırlığında. 2,4 inç'lik QVGA (240x320) ekranı, günümüzün akıllı telefonlarının çok gerisinde ancak sanırız ondan yüksek bir çözünürlük de beklemiyoruz. Ekranın üzerinde bulunan polarize katman, ışığın yoğun olduğu yerlerde okumayı kolaylaştırıyor.
Nokia 3310'ün pili birkaç gün dayanıyordu ve yeni Nokia 3310 bu geleneği bozmuyor. Nokia'ya göre yeni telefon, 31 gün bekleme süresine, 22 saat konuşma süresine sahip (üreticilerin söyledikleri bu sürelerin gerçekle alakası olmayabiliyor). Orijinal Nokia 3310 ise 11 gün bekleme, 2,5 saat konuşma süresi sunmaktaydı. Yeni Nokia 3310, bu pil ömrünü 1.200mAh kapasiteli piline borçlu.
2017 mode Nokia 3310'un arkasında 2 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu kamera dijital zumdan fazlasını sunmuyor, yani çok fazla şey beklememekte fayda var.
Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanan cihaz, yalnızca 2.5G bağlantısı sunuyor. Yılan oyunu Nokia 3310 menüsünde kendine has bir simgeyle geliyor ancak oyun, yeni telefonda bildiğimizden biraz farklı görünüyor. Grafikler gelişirken kontroller de biraz değişmiş. Sağa ve sola gitmek için artık sadece 4 ve 6 tuşlarını kullanıyorsunuz.
Yeni Nokia 3310, mavi, gri ve yeni açık sarı ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 6 Yorum Giriş Yapın
Eski 3310 daha karizma duruyor, sadece ekranı değiştirseler yetermiş.
@26 Şubat 2017 20:21 aynen kamera da kötu duruyor
Türkiye'de tuş takımlı telefonlara öyle bir vergi bindirdiler ki o paralara akıllı telefon alabiliyorsunuz. Artık herkese uygun akıllı varken de bunları almak pek mantıklı değil. Tabii ki istisnai durumlar da yani özel müşteriler de sözkonusu olabiliyor. İşte bu telefonlar onlar için...
Sadece işte ve sesli iletişim için kullanmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Çünkü 2 telefon kullanan çalışanların ortak sorunu pil problemi. Haftada bir-iki kez şarj edersin kafan rahat eder .
Nokia 220 var daha zarif ve şık
İskandinav vs Çin tasarını. :)