Yeni Nokia 3310, Yılan Oyunuyla Birlikte Geldi!

Nokia'nın büyük geri dönüşü, MWC'de tanıtılan yeni Nokia 3310 ile bugün gerçekleşiyor!

Yeni Nokia 3310, Yılan Oyunuyla Birlikte Geldi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 6 Yorum

Eski 3310 daha karizma duruyor, sadece ekranı değiştirseler yetermiş.

@26 Şubat 2017 20:21 aynen kamera da kötu duruyor

Türkiye'de tuş takımlı telefonlara öyle bir vergi bindirdiler ki o paralara akıllı telefon alabiliyorsunuz. Artık herkese uygun akıllı varken de bunları almak pek mantıklı değil. Tabii ki istisnai durumlar da yani özel müşteriler de sözkonusu olabiliyor. İşte bu telefonlar onlar için...

Sadece işte ve sesli iletişim için kullanmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Çünkü 2 telefon kullanan çalışanların ortak sorunu pil problemi. Haftada bir-iki kez şarj edersin kafan rahat eder .

Nokia 220 var daha zarif ve şık

İskandinav vs Çin tasarını. :)

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