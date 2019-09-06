Yeni Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 Tanıtıldı!
Nokia, güçlü kamera özellikleriyle dikkat çeken 2 yeni telefonu Nokia 7.2 ve Nokia 6.2'yi, IFA 2019'da resmi olarak tanıttı!
Nokia, iki yeni akıllı telefonu IFA 2019'da resmi olarak tanıttı. Nokia 7.2, ZEISS Optik lenslere sahip 48MP üçlü kamerasıyla dikkat çekerken, Nokia 6.2 PureDisplay ekranıyla yapay zeka deneyimlerinin desteklediği gelişmiş üçlü kamera yapısını tek bir akıllı telefonda bir arada sunuyor. Her iki telefon da Android p Pie işletim sistemine sahip. Ancak Android 10 güncellemesi alacakları da resmi olarak duyurulmuş durumda.
Nokia 7.2
Nokia 7.2, Quad Pixel teknolojisine ve ZEISS Optik lenslere sahip güçlü bir 48MP üçlü kamera sistemine sahip. Pek çok özel görüntüleme deneyimini ilk kez görücüye çıkartan yeni Nokia 7.2, Nokia telefonların görüntüleme teknolojilerini ve özelliklerini sunma geleneğine yeni bir halka ekliyor.
DSLR seviyesindeki pro-bokeh tarzının sektörde ilk kez bir akıllı telefona entegre edildiği Nokia 7.2, portre modunda ZEISS bokeh efektleri sunarak günün her saatinde dikkat çekici çekimler gerçekleştirmenizi ve yüksek görüntü kalitesi elde etmenizi amaçlıyor. Bu bokeh efektleri, ZEISS lenslerin çarpıcı görsel etki oluşturma ve kendine özel bulanıklık efektleri oluşturma biçimini değiştiriyor.
Nokia 7.2, ayrıca yapay zekalı az ışıkta görüntü füzyonu teknolojisini son derece hassas 48MP'lik ana kamerayla birlikte kullanarak gece modunda gelişmiş az ışıkta görüntüleme sağlıyor. Kendisinden önceki neslin güçlü yönlerini de barındıran Nokia 7.2, 3.500mAh pil kapasitesi, PureDisplay teknolojisi ve sürekli açık HDR'yi modası hiç geçmeyen İskandinav tasarımla sunarak dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisine sahip olan telefonun, 4 ve 6 GB RAM'li 2 farklı modeli bulunuyor. USB-C arabirimini kullanan Nokia 7.2, 64 ve 128 GB'lık depolama alanı seçeneklerine sahip. Tabi ki bu alan, 512 GB'a kadar MicsoSD bellek kartı ile genişletilebiliyor.
6.3 inç'lik PureDisplay ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor.
Nokia 6.2
Nokia 6 serisi akıllı telefonlar arasında üçlü kamera ve PureDisplay teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olan Nokia 6.2, görsel deneyimi ve gelişmiş görüntüleme özelliklerini orta sınıfa taşıyor. Nokia 6.2, sürekli açık HDR özelliğini de orta sınıfa taşıyor ve adanmış görsel işlemci ile desteklenen PureDisplay teknolojisiyle bir milyar kadar renk tonu sağlıyor.
Yapay zekâ özelliklerinin güçlü bir üç sensörlü kamerayla birleştirilmesi sayesinde Nokia 6.2, kullanıcılarının detaylı fotoğraflar, bokeh efektli portreler ve daha fazla alanı tek çerçevede buluşturan geniş açılı görüntüler çekmesini sağlıyor. Ayrıca, 3.500mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların pil endişesi yaşamadan daha fazlasını yapabilmelerini amaçlıyor.
Qualcomm'un Snapdragon 636 işlemcisi, 3 veya 4GB RAM ile destekleniyor. Ekran boyutu 6.3 ve PureDisplay ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip. 32 – 64 – ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile gelen Nokia 6.2'de, bellek kartı yuvası da bulunuyor.
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