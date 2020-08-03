Yeni Normalde Çalışan Verimliliği Nasıl Sağlanır?

COVİD 19 salgını nedeniyle evlere kapandığımız dönem sona erdi ve normalleşme sürecine geçildi. Kapanan AVM, otel, restoran ve kafeler açıldı. Salgın nedeniyle evden çalışma modeline geçen şirketler ise yavaş yavaş çalışanlarını ofislere çağırmaya başladı. Ancak kimi şirket tam zamanlı ofise dönerken, hala tedbir amaçlı ofise dönmeyen kurumlar da var. Bunların kimi tam zamanlı evde çalışmayı tercih ederken, kimi şirket ise esnek çalışmayı da içeren hibrit çalışma modellerine yönelmiş durumda. Ancak ofis dışında çalışmanın hem işveren hem de çalışan için yarattığı bazı sorunlar var.
Çalışana istediği yerden çalışma özgürlüğü sunan kurumlar her ne kadar maliyet avantajı elde etse de çalışan verimliliğini ölçme konusunda sıkıntı yaşıyor. Çalışanlar ise iş günü ve mesai kavramının ortadan kalktığı bu çalışma modelinde iş-özel hayat dengesini korumanın peşinde. İşte bu noktada işverenin verimlilik arzusu, çalışanın uzun saatler çalışma sorununa çözüm sunan uygulama Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri şirketinden geldi. Türkiye'nin iş yapış şekillerine uyumlu, makine öğrenmesiyle sürekli kendini geliştirerek kurumun ekosistemini anlayan ve anlamlandıran Personel Verimlilik Uygulaması AntiZAN, bu sorunları çözüyor.
Sadece ekran aktivitesini ölçerek çalışan dostu olan AntiZAN, işverenin iş verimliliği arzusunu da derinlemesine analizlerle karşılıyor. Her bir bilgisayara kurulan uygulama ile çalışanın verimli zamanlarını ölçümlüyor. İlave altyapı masrafı gerektirmeden her şirket ve şirket içi gruplar için ayrı ayrı çalışan AntiZAN Personel Verimlilik Uygulaması, bilgisayar çevrimdışı olduğunda da ölçüme devam ederek kesintiye uğratmıyor.
AKTİVİTEYİ ÖLÇÜYOR
Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar, verimliliğin her şirkete, hatta şirket içindeki gruplara göre ayrı tanımı olduğunu söyleyerek şöyle dedi:
"Herkese göre değişen verimlilik kavramı, ancak makine öğrenmesiyle çözülebilecek benzersiz bir altyapı. Sadece kurumu tanımak yetmiyor. Öncesinde ülkemizin kültürü, iş yapış şekilleri, yaşam biçimleri gibi derinlemesine analizlerin yapılarak anlamlandırılması gerekiyordu. AntiZAN'ı geliştirirken biz de bu konuya odaklandık. Yine her kurumun kendine özgü yapısına uyum sağlayabilecek akıllı yapıyı kurduk. Bütün bunları yaparken de, hiç bir veriyi tutmadan sadece aktivite ölçümlemesiyle herkese saygı gösteren bir verimlilik yazılımı oluşturduk. Türkiye'nin önemli kurum ve şirketleri verimliliğini AntiZAN'a teslim etti. Pandemi döneminde büyük ilgi gören uygulamamızın, normalleşmeyle birlikte daha da önem kazanacağına inanıyoruz."
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