Yeni Normalde Çalışan Verimliliği Nasıl Sağlanır?

Covid 19 salgını, hem çalışanların hem de işverenlerin çalışma modellerini sorgulamasını beraberinde getirdi. Yeni normalde esnek çalışmayı içeren hibrit çalışma modeline geçen ya da geçmeyi planlayan şirketlerin kafasında çalışan verimliliğini nasıl ölçerim sorusu var.