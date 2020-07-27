YKS sonuçları açıklandı... Birinciler hangi illerden çıktı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, ÖSYM'nin sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sonuçlarını sorgulayabiliyor. Peki YKS birincileri hangi illerden? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS SONUÇLARI OSYM.GOV.TR'DE!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor.
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YKS TERCİHLERİ 6-14 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILACAK
ÖSYM tarafından erişime açılan YKS sonuçları sonrasında tercih için geri geri sayım başladı. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.
YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?
Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte YKS (TYT, AYT ve YDT) birincileri de belli oldu.
- YKS'nin AYT oturumunda birinci sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.
- (YKS) TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
- YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday Niğde'den birinciliği paylaştı.
YKS Birincilerimizin İlleri
TYT birincileri: 5 aday
Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir
AYT birincileri: 5 aday
Sözel: İzmir
Eşit Ağırlık: Osmaniye
Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,
YDT birincileri: 4 aday İstanbul,
1 aday Niğde
Adaylarımızı tebrik ederim.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020
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