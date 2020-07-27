YKS sonuçları açıklandı... Birinciler hangi illerden çıktı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı. Sınava giren milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr üzerinden kontrol edebiliyor. Peki YKS birincileri hangi illerden? İşte birincilerin illeri...

YKS sonuçları açıklandı... Birinciler hangi illerden çıktı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, ÖSYM'nin sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sonuçlarını sorgulayabiliyor. Peki YKS birincileri hangi illerden? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS SONUÇLARI OSYM.GOV.TR'DE!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor.

YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ 6-14 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILACAK

ÖSYM tarafından erişime açılan YKS sonuçları sonrasında tercih için geri geri sayım başladı.  Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.

YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte YKS (TYT, AYT ve YDT) birincileri de belli oldu.

  • YKS'nin AYT oturumunda birinci sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.
  • (YKS) TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
  • YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday Niğde'den birinciliği paylaştı.
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
29 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
30 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
Apple'ın Başı, Teknoloji Kopyalamaktan Bir Kez Daha Derde Girdi
Apple, Bu Önemli iPhone Özelliğini Mac Bilgisayarlara Getirebilir
YKS sonuçları açıklandı... Birinciler hangi illerden çıktı?
Wear OS'lu Oppo Watch Geliyor; Tanıtım Tarihi Belli Oldu
LG'den Dünyanın İlk 4K IPS 1MS GTG Oyun Monitörü!

 

 