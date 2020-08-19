Yeni Oyun Arkadaşı: LG K61! İşte LG K61 Özellikleri ve Fiyatı!

LG'nin 2020 K Serisi'nde yer alan LG K61, geniş ekranı, uzun pil ömrü, DTS-X 3D sinematik ses sistemi ve sunduğu etkileyici görüntüleme deneyimi ile oyun severlerin en yakın arkadaşı olmaya aday.

Yeni Oyun Arkadaşı: LG K61

LG Electronics (LG), 2020 K Serisi telefonları ile, hayatın her alanına eşlik ediyor. Serinin en gelişmiş telefonu LG K61, üstün görüntü ve multimedya özelliklerinin yanı sıra, oyun severlerin beklentilerini karşılama konusunda da rakip tanımıyor.

3.499 TL'lik fiyatla operatör mağazalarda satışa sunulan LG K61, süper keskin 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision ekranı, 4.000 mAh'lik bataryası ve DTS-X-3D sinematik ses sistemi ile en zorlu oyunlarda bile gerçekçi görüntü ve ses sunuyor. Oyun severlerin diledikleri yerde, diledikleri zaman, performanslarından ödün vermeden en hareketli oyunları bile oynamasına imkan tanıyan LG K61, uzun pil ömrüyle, şarj derdi olmadan oyun oynayabilme keyfi sunuyor.

Süper Geniş Ekran, Sürükleyici Oyun Deneyimi

Etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için öncekilerden daha ince çerçevelere sahip ve sinematik orantılı ekranlarla tasarlanmış olan K Serisi, heyecan verici oyunları, tüm ihtişamıyla geniş ekranına taşıyabiliyor. DTS-X sinematik ses sistemi ise, kullanıcıların kendilerini oyunun tam içerisindeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor. 4GB RAM / 128GB ROM ise oyunların akıcı oynanabilmesini sağlıyor.

LG K61 Teknik Özellikleri

- Çip: 2.3 GHz Octa-Core

- Ekran: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Ekran

- Hafıza: 4GB RAM / 128GB ROM / microSD (up to 2TB)

- Kamera:

- Arka: 48MP Ana Kamera / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro / 5MP Derinlik Kamerası

- Ön: 16MP Standart Kamera

- Pil: 4,000mAh

- Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

- Network: LTE / 3G / 2G

- Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

- Renk: Titanyum / Beyaz

- Diğer: AI CAM / DTS 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu / MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası Onaylı

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