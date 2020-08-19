Yeni Oyun Arkadaşı: LG K61! İşte LG K61 Özellikleri ve Fiyatı!

LG'nin 2020 K Serisi'nde yer alan LG K61, geniş ekranı, uzun pil ömrü, DTS-X 3D sinematik ses sistemi ve sunduğu etkileyici görüntüleme deneyimi ile oyun severlerin en yakın arkadaşı olmaya aday.