Yeni PC Aldıktan Sonra Bunları Yapın
Yeni bir bilgisayar satın aldıktan sonra, onu hemen kullanmaya başlamadan önce bunları yapmanızda fayda var!
Yeni bir bilgisayar satın aldığınızda onu hemen kullanmaya başlamak isteyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken birkaç önemli şey de var. Çok zamanınızı almayan bu birkaç görevi aşağıda sıraladık. Bunları yaptığınızda hem PC'nizi kullanıma daha hazır hale getirmiş olacak, hem de zamandan kazanacaksınız.
1. Güncelleme Ayarlarına Bakın
Windows 10'un son sürümleri, güncellemelerin ne zaman yükleneceğiyle ilgili daha çok söz sahibi olmanızı sağlıyor. Ayarlar uygulamasını açın ve Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update yolunu izleyin. Burada etkin saatleri değiştirerek, Windows'un PC'nizi yanlış bir zamanda yeniden başlatmasının önüne geçebilirsiniz. Gelişmiş Seçenekler'e tıklayarak daha ayrıntılı ayarlara ulaşabilirsiniz.
Dilerseniz "kalite güncellemelerinin" yüklenmesini de geciktirebilirsiniz. Bu ayarın Windows 10 Pro'ya has olduğunu ve Windows 10 Pro'nun Windows Home'a kıyasla daha çok seçenek sunduğunu söyleyelim.
2. Güç Planını Kontrol Edin
PC'nizin hangi durumda güç verimliliğini, hangi durumda performansı tercih ettiğini görmek için Güç Ayarlarına bakmanızda fayda var. Ayarlar uygulaması > Sistem > Güç ve uyku yolunu izleyin. Burada ekranın ne zaman kapanacağını ve sistemin ne zaman uyku moduna geçeceğini ayarlayın.
Dilerseniz, Gelişmiş güç seçeneklerini değiştir'e tıklayabilir ve güçle ilgili olayları ayrıntılı olarak yapılandırabilirsiniz.
3. Pil Sağlığı ve Kalibrasyonu
Yeni bir laptop aldığınızda, pil sağlığını ilk günden itibaren takip etmenizde fayda var. Laptop üreticinizin sayfasını ziyaret edin veya ürün kılavuzundaki pil talimatlarını uygulayın.
4. Kurtarma Sürücüsü Oluşturun
USB kurtarma sürücüsü, PC'nizin açılmasını engelleyecek türden bir sorunla karşılaşmanız halinde imdadınıza yetişecektir. Kurtarma sürücüsü oluşturmak için en az 8GB'lık bir USB belleğe ihtiyacınız var.
Başlat Menüsünde "kurtarma" yazın ve çıkan sonuçlardan Kurtarma Sürücüsü üzerine tıklayın. Sistem dosyalarını kurtarma sürücüsüne yedekle kutucuğunu seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
5. Sinir Bozan Şeyleri Kapatın, Gereksizleri Kaldırın
Başlat Menüsünde görünen "önerilen uygulamaları" kapatmak için Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlangıç yolunu izleyin ve Başlangıç'ta ara sıra önerileri göster seçeneğini kapalı hale getirin
Kilit ekranında reklam görünmesi sinir bozucu olabiliyor. Bunları kapatmak için Ayarlar > Kişiselleştirme > Kilit ekranı'na gidin ve arka plan olarak bir resim veya slayt gösterisini seçin.
Dosya Gezgini'ndeki OneDrive ve Office reklamlarını kapatmak için Dosya Gezgini'ni açın ve Görünüm > Seçenekler > Klasör ve arama seçeneklerini değiştir'e tıklayın. Görünüm sekmesine tıklayın ve Eşitleme sağlayıcısı bildirimlerini göster seçeneğini kapatın.
5. Ninite ile Uygulamaları Bir Defada Yükleyin
Ninite, birden fazla uygulamayı kurulum sürecine müdahale etmeden yükleyerek zamandan tasarruf sağlıyor. Ninite web sitesine gidin ve yüklemek istediğiniz programları seçin, ardından listenin altındaki Get Your Ninite düğmesine tıklayın.
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