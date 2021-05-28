Yeni Philips 243B9H Monitörü Piyasaya Çıkıyor

Uzun saatler boyunca monitörün başında çalışanların, ister evde ister ofiste olsunlar, o uzun saatleri daha kolay ve daha rahat kılmak için belirli gereksinimleri vardır. Philips monitörlerinin B ürün grubu, özellikle bu ihtiyaçları ve daha fazlasını karşılaması için tasarlandı, böylece rahat, güvenilir ve güvenli bir monitör arayan çok sayıda profesyoneli destekliyor. Philips monitörleri, Full HD çözünürlüğe, 75 Hz yenileme hızına ve 23.8" (60.5 cm) ekran ölçüsüne sahip, B ürün grubunun en yeni üyesi olan 243B9H modelini piyasaya çıkartıyor.
USB-C'nin derleyip toplama gücü
Philips 243B9H modeli, bir USB-C portu ile donatıldı. Böylece bağlı bilgisayardan monitöre görüntü sinyalinin iletimi (USB-C'nin DisplayPort Alternate modu aracılığıyla) ve aynı zamanda bağlı bir dizüstü bilgisayarı şarj etmek için 65 W'a kadar USB Power güç temini de tek bir ve aynı bir kablo ile mümkün. Monitöre entegre 3 USB 3.2 portlu hub ise, harici bellek ya da SSD'ler gibi bağlı çevre birimlerine hızlı veri iletimini garantiliyor.
İş için tasarlanmış
Bu özellikler, yeni Philips 243B9H modelini herkesin kolayca kullanılabilmesini sağlıyor. Monitör, ayrıca profesyonelleri desteklemek dahili stereo hoparlörler ve güvenli bir webcam gibi başka özelliklere de sahip. Açılır kapanır bu (pop-up) webcam, gelişmiş güvenlik sunuyor. Pratik ve saklanabilen bu webcam, video konferanslar için kolayca yuvasından çıkarılıp artık ihtiyaç duyulmadığında monitörün çerçevesine geri konulabilir.
Üstelik, webcam ayrıca Windows Hello™ yüz tanıma için gelişmiş sensörler ile donatıldı. Kullanıcıların biometrik giriş yapmalarını sağlayarak süreci daha hızlı ve güvenli hale getiriyor. Hassas verilerle çalışan (ya da biraz daha fazla mahremiyet arayan) hem ev kullanıcıları hem profesyoneller, Philips 243B9H modelinin sunduğu ek güvenliği sevecekler.
Bütün paket
Philips 243B9H ayrıca monitör başında geçen uzun saatlerden kaynaklanan rahatsızlığı gidermek için önemli teknolojilere de sahip. IPS paneli 178/178 derecelik ekstra geniş görüntüleme açıları sunarak ekranın neredeyse her açıdan görüntülenmesini mümkün kılıyor. Ayrıca sahip olduğu Low Blue Modu, FlickerFree teknolojisi ve EasyRead Modu gibi teknolojileri sayesinde gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olup görsel konforu da sağlıyor.
İşte bu görüntüleme deneyimi, kablo yönetimi ile de birleşen ergonomik ekran konforu sunan, Philips SmartErgoBase monitör ayağı ile güçlendiriliyor. Bu ayak, monitörün kullanıcının gereksinimlerine göre konumlandırılabildiği, aralarında yükseklik, sağa sola dönme, eğilme ve rotasyon gibi geniş yelpazede ayar sunuyor.
Philips 243B9H monitörü şu anda üretici tarafından tavsiye edilen fiyat olan 340 USD'den piyasada bulunabilir.
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