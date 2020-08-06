Yeni PlayStation 4 ve PSVR Oyunları State of Play'de Açıklanıyor

Oyuncular PlayStation 5'i merakla beklerken bir yandan da yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunları için heyecanlanıyorlar. Peki, PlayStation 4 ve PSVR platformlarının yeni oyunları neler olacak? Sony, yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunlarını State of Play'de anlatacak.
Sony, 6 Ağustos Perşembe günü (bugün) PlayStation 4 ve PS VR için gelecek olan üçüncü parti oyunlarla ilgili bir State of Play canlı yayını düzenlenecek. Canlı yayını PlayStation'ın resmi Twitch ve YouTube kanalları üzerinden 6 Ağustos Perşembe günü Türkiye Saati İle 23:00'te canlı olarak izleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için PlayStation Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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