Yeni PlayStation 4 ve PSVR Oyunları State of Play'de Açıklanıyor

Oyuncular PlayStation 5'i merakla beklerken bir yandan da yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunları için heyecanlanıyorlar. Sony, yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunlarını State of Play'de anlatacak.