Yeni PlayStation 4 ve PSVR Oyunları State of Play'de Açıklanıyor

Oyuncular PlayStation 5'i merakla beklerken bir yandan da yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunları için heyecanlanıyorlar. Sony, yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunlarını State of Play'de anlatacak.

Yeni PlayStation 4 ve PSVR Oyunları Açıklanıyor

Oyuncular PlayStation 5'i merakla beklerken bir yandan da yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunları için heyecanlanıyorlar. Peki, PlayStation 4 ve PSVR platformlarının yeni oyunları neler olacak? Sony, yeni PlayStation 4 ve PSVR oyunlarını State of Play'de anlatacak.

Sony, 6 Ağustos Perşembe günü (bugün) PlayStation 4 ve PS VR için gelecek olan üçüncü parti oyunlarla ilgili bir State of Play canlı yayını düzenlenecek. Canlı yayını PlayStation'ın resmi Twitch ve YouTube kanalları üzerinden 6 Ağustos Perşembe günü Türkiye Saati İle 23:00'te canlı olarak izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için PlayStation Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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