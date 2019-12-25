Yeni Pocophone Yolda Olabilir

Xiaomi'ye bağlı bir şirket olan Pocophone'un sadece bir telefonu var. Ancak popüler olma konusunda sıkıntı yaşamayan firmanın yeni telefonu yolda gibi görünüyor.
Pocophone'un başındaki Alvin Tse'nin Twitter'da yaptığı paylaşıma göre "2020'de POCO hakkında daha çok şey duyacağız". Telefon, dünyanın bazı bölgelerinde Poco F1 adıyla çıktığından bu tweet, Pocophone'dan bahsediyor. Pocophone F1, çift arka kamerası, büyük pili ve hızlı şarjıyla bütçe dostu telefonlar arasında yankı uyandırmıştı. Bu yüzden yeni Pocophone, ucuz telefon tutkunlarını heyecana boğabilir.
Tse'nin tweet'inin kısa süre içerisinde silinmesi ise kafaları karıştırdı. Bunun farklı nedenleri olabileceğinden, ilk tweet'te söylenenler geçerliliğini yitirmiş olabilir. Ancak firmanın önemli bir yöneticisinin bu kadar çok yanılma ihtimalini yüksek görmüyoruz. Tse'nin tweet'i, bir telefondan değil, genel olarak bir cihazdan bahsediyor da olabilir ve tweet, telefon olarak algılandığından dolayı silinmiş olabilir.
Tweet'in silinmesinin bir başka nedeni, bir anda oluşan beklenti dalgasını dindirmek de olabilir ancak eğer sebep buysa, CHIP Online'da da haber olduğuna göre pek işe yaramadığı açık.
Son bir tahminimiz, bunun erken, resmi olmayan bir duyuru olması ve Pocophone'un yapacağı resmi duyuruya gölge düşürmesinin istenmemesi. Eğer sebep buysa, telefonu çok yakında göreceğiz demektir.
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