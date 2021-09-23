Yeni Pokémon Oyunu Çıktı! İşte Pokémon UNITE!

Pokémon'un ilk takım tabanlı stratejik savaş oyunu Pokémon UNITE, 22 Eylül 2021 tarihinde mobil aygıtlar için çıktı. Tamamen ücretsiz olup isteğe bağlı oyun içi satın alımlar içeren Pokémon UNITE, App Store ve Google Play'den indirilebilecek. Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dil desteği de yarından itibaren hem Pokémon UNITE'ın mobil versiyonunda hem de ücretsiz indirilebilir güncelleme vasıtasıyla Nintendo Switch versiyonunda mevcut olacak.
Ayrıca çok yakında çıkacak yepyeni mücadele bileti, Pokémon Eğitmenlerine sunulacak. Eğitmenler Nintendo Hesaplarını veya Pokémon Eğitmen Kulübü hesaplarını bağlayarak Pokémon UNITE kayıt verilerine hem Nintendo Switch™ üzerinden hem de mobil aygıtlarından erişebilecek.
Beş milyonun üzerinde ön kayıt alan mobil aygıt çıkışını kutlamak için, Pokémon UNITE'ın mobil versiyonundaki oyun içi etkinliği 31 Ekim Pazar, TSİ 18:59'a kadar tamamlayan tüm Eğitmenlere ön kayıt kampanyası dahilinde şu ödüller verilecek: 1000 Aeos bileti, Pikachu için Unite lisansı ve Pikachu için Festival Stili adındaki özel Parlak Giysi. 7,5 milyon ön kayıt sayısına ulaşıldığı takdirde Eğitmenler 1000 Aeos bileti daha alacak!
Mücadele bileti Galaktik Hayalet 094 başladı
Yeni mücadele bileti Galaktik Hayalet 094, Pokémon UNITE'ın mobil çıkış tarihi olan 22 Eylül Çarşamba günü başladı. Bu yeni mücadele bileti, oyuna uzay temalı öğeler getiriyor. Oyuncular günlük ve haftalık görevleri tamamlayarak mücadele bileti seviyelerini yükseltebilecek ve seviyelerine özel ödüller alabilecekler. Ayrıca premium bilet satın alan oyuncular daha fazla ödül alabilme şansına sahip olacak.
Karşınızda Unite takımları
Unite takımları adındaki yeni özellik 22 Eylül Çarşamba, yani yarın, oyunun mobil ve Nintendo Switch versiyonlarına eklenecek. Bu yeni özellik sayesinde Eğitmenler kendi takımlarını yaratabilecek veya var olan takımları arayıp diğer oyuncularla birlikte bu takımlara katılabilecekler. Ayrıca çeşitli takım etiketlerini seçerek kendilerine benzer Eğitmenleri kolayca bulabilecekler.
Zeraora'nın Unite lisansını almak için özel görevleri tamamlayın
Oyunun Nintendo Switch versiyonunun çıkış bonusunu kaçıran Eğitmenler, 22 Eylül Çarşamba'dan itibaren özel bir görev ile Zeraora'nın Unite lisansını kazanmak için yeni bir şansa sahip olacak. Halihazırda Zeraora'nın Unite lisansına sahip ola oyuncular ise Aeos parası alacak.
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