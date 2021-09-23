Yeni Pokémon Oyunu Çıktı! İşte Pokémon UNITE!

Pokémon'un ilk takım tabanlı stratejik savaş oyunu Pokémon UNITE, mobil cihazlar için çıktı.

Yeni Pokémon Oyunu Çıktı! İşte Pokémon UNITE!

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