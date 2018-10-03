Yeni Red Dead Redemption 2 Videosu Geldi!

Yeni Red Dead Redemption 2 fragmanı yayınlandı. Fragmanda RDM2'yi bekleyenleri çok heyecanlandıracak detaylar yer alıyor.

Yeni Red Dead Redemption 2 videosu geldi!

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