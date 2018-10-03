Yeni Red Dead Redemption 2 Videosu Geldi!
Yeni Red Dead Redemption 2 fragmanı yayınlandı. Fragmanda RDM2'yi bekleyenleri çok heyecanlandıracak detaylar yer alıyor.
Red Dead Redemption 2'yi sizler kadar bizler de heyecanla bekliyoruz. Muhtemelen yılın oyunu seçilecek olan Red Dead Redemption 2, pek çok yeniliği beraberinde getirecek. Özellikle muazzam görselliğiyle tüm gözleri üzerinde toplayan Red Dead Redemption 2, bu defa uzun bir oyun içi fragmanı ile karşımızda.
Hemen yukarıdaki fragmanda da görebileceğiniz gibi Red Dead Redemption 2, görselliğiyle büyüleyecek, detaylarıyla ise kendine hayran bırakacak. En azından fragmanlardan ve gelen bilgilerden beklentimiz bu yönde. Oyun içi dinamiklerin ve etkileşimin üst seviyede sunulacağı Red Dead Redemption 2'de özellikle birinci şahıs modu olacağını da söyleyelim. Yani oyunu ister third-person, ister first-person şeklinde oynayabileceğiz.
Geniş bir dünya vadeden Red Dead Redemption 2'nin oyun süresi bir hayli uzun olacak, orası kesin. Öte yandan oyun çıktıktan bir süre sonra gelecek olan Red Dead Online ile çoklu oyuncu dünyasına da açılacağımızı hesaba katarsak, uzunca bir süre Red Dead Redemption 2 hakkında konuşacak gibiyiz. Bakalım bu kez Rockstar nasıl bir oyunla bizi karşılaştıracak. Heyecanla oyunun çıkacağı 26 Ekim tarihini bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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