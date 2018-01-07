Yeni Samsung Notebook 7 Spin ortaya çıktı!

Samsung'un yeni laptop'u Notebook 7 Spin, ortaya çıktı! İşte laptop'un sundukları...

Yeni Samsung Notebook 7 Spin ortaya çıktı!

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