Yeni Sızıntı, Galaxy S22 Ultra Tasarımının Çok Farklı Olacağını Gösteriyor!

Galaxy S22 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen kılıfların görüntüleri internete sızdı. Bu görüntülere bakılırsa Galaxy S22 Ultra'nın tasarımı, küçük kardeşleri Galasy S22 ve Galaxy S22+'tan çok farklı olacak!

Galaxy S22 Ultra'dan dev "kılıf sızıntısı"

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