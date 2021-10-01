Yeni Sızıntı, Galaxy S22 Ultra Tasarımının Çok Farklı Olacağını Gösteriyor!

Üçüncü taraf kılıf üreticileri, serinin resmi lansmanından önce Galaxy S22 koruyucu kılıflarını üretmeye başlamak için gerekli tasarım ayrıntılarını çoktan aldı. Ve şimdi bu kılıflara ait ilk fotoğraflar ortaya çıkmış durumda. Bu fotoğraflar, daha önce sızdırılan telefon tasarım detaylarını büyük ölçüde doğruluyor.
Daha önce sızan fotoğraflara baktığımızda, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile aynı tasarım çizgilerini taşıyacağını söylemek mümkün. Ama Galaxy S22 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen yeni kılıflar, en üst seviye modelin kamerasının eski tasarım diline döneceğini gösteriyor. Başka bir deyişle kamera çıkıntısı bu kez kasayı sarmıyor ve yine arka kısımda, kendine ayrılan bölüme yerleşiyor.
Bazı sızıntılar, Galaxy S22 Ultra yerine, Samsung'un telefona Galaxy Note 22 Ultra ismini vereceğini söylüyordu. Ama son raporlar, yerleşik bir S Pen yuvasına sahip olsa bile, Ultra modelinin "Galaxy Note 22 Ultra" olarak adlandırılmayacağını açıkça gösteriyor. Ama adı her ne olursa olsun, kılıflar Ultra modelinin standart Galaxy S22 ve Plus varyantları gibi görünmeyeceğini ortaya koyuyor.
Tabii ki hiçbir şey, Samsung tarafından onaylanana kadar kesin değil ve teorik olarak Samsung bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğine ev sahipliği yaptığında işler değişebilir. Ancak gerçekçi konuşmak gerekirse, kılıf üreticileri resmi özelliklere göre Galaxy S22 kılıfları üretmeye başladıysa, Samsung genel tasarıma karar vermiş durumda.
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