Yeni Sony Xperia, Yeni Snapdragon İşlemciyle Gelebilir
İddiaya göre Sony'nin bir sonraki amiral gemisi, Snapdragon 865 işlemcisiyle telefon piyasasında büyük ses getirebilir!
Sony Xperia telefonlar, 21:9 en boy oranıyla özellikle film izlemeye ve oyunlara yönelik iyi bir deneyim sunuyor. Sony Xperia 1 gibi telefonlar, Xperia'ların aynı zamanda çok güçlü olduğunun da bir göstergesi. Ancak bir sonraki Sony Xperia, bu telefonu da geçebilir.
Japonca site Androplus'a göre sıradaki Xperia telefonu, Snapdragon 865 yonga setiyle gelecek. Bu işlemci modeli size yabancı gelmiş olabilir, çünkü henüz hiçbir telefonda kullanılmıyor. Snapdragon 865'ten sızan hız testi raporları, işlemcinin etkileyici bir hıza sahip olduğunu söylüyordu. Doğal 5G desteğine de sahip olan Snapdragon 865, sıradaki Sony Xperia'yı tam bir canavara dönüştürebilir.
Şu an Xperia 1'de kullanılan Snapdragon 855, neredeyse iPhone XS'deki kadar güçlü olduğundan, Snapdragon 865 ile gelecek Xperia, iPhone 11'i geçebilir.
Sony'nin beklenen telefonu hakkında bunlar dışında çok fazla bilgimiz yok, hatta telefonun adını bile bilmiyoruz. Yeni cihazın Xperia 1'in ardından Xperia 2 olarak gelme olasılığı var. Yeni telefon, muhtemelen 2020'nin başlarında tanıtılacak.
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