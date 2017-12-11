Yeni Sony Xperia'ya İlk Bakış!
Uzun yılların ardından klasik Xperia tasarımını değiştirmesi beklenen Sony'nin yeni telefonları, işte böyle görünebilir!
Sony'nin yeni telefonlarında tasarım yeniliğine gitmek istediğini biliyorduk, ve ortaya çıkan yeni fotoğraflar Sony Xperia'nın ilk bakışı olabilecek niteliğe sahip gibi görünüyor. Gürcü sitesi Vortex.ge, yakında çıkacak iki Sony telefonun tasarım taslaklarını edindiğini iddia ederken bu tasarımlardan biri ayna benzeri bir sırta sahip keskin köşeli bir amiral gemisini andırıyor.
Köşeleri daha sert olan model, arka yüzünün üst ve alt kısımlarında mat kavisli kesitler bulunurken, cephe görünüşte 4K çözünürlüklü büyük ekrana ve bu ekranın alt ve üst kısımlarında küçük çerçevelere sahip. Bu çarpıcı bir tasarım diyebiliriz, ancak en çarpıcı bilgi parmak izi tarayıcının ekrana yerleştirileceği iddiası.
Apple ve Samsung'un bu teknoloji üzerinde çalıştıkları söylentilerini daha önce bir çok kez duyduk, bu yüzden Sony'nin bu alanda öncü olması yeni Xperia'yı popüler bir terc,h haline getirebilir.
Site ayrıca Sony Xperia XZ Premium 2 olabilecek bu telefonun Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama alanı, çift objektifli arka kamera ve ön tarafa bakan stereo hoparlörlere sahip olduğunu iddia ediyor.
Resimdeki diğer telefonun daha düşük maliyetli olması bekleniyor ancak yine de pahalı görünüyor diyebiliriz. Bu telefon belki Sony Xperia XZ2 olabilir. Bu konuda henüz fazla bir bilgi yok, ancak görünüşe bakılırsa bu dairesel köşeli telefonun parmak izi okuyucusu arka yüzünde bulunuyor. Render'da gördüğünüz gibi, çift objektifli bir kameraya sahip telefon yine kardeşi gibi ekranın alt ve üst kısımlarında biraz daha kalın çerçevelere sahip.
Tabii ki bu render'lar sadece birer konsept tasarımı olabilir, yani resmi bir açıklama yapılana kadar kesin bir sonuca varmamakta fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
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