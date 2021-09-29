Yeni TOUGHBOOK 55 Daha Akıllı, Daha Hızlı ve Daha Güvenli

Panasonic TOUGHBOOK 55 dizüstü bilgisayarının her zamankinden daha çok yönlü bir kullanım sunan ve geliştirilmiş performans, bağlantı ve güvenlik özelliklerine sahip yeni versiyonunu tanıttı. TOUGHBOOK 55, 2019'da piyasaya sürüldüğünde kullanıcıların sahadayken cihazlarını ilk kez farklı görevler için özelleştirmesini sağlayarak mobil bilişim alanında yeni bir standart haline geldi. İlgi çeken modüler yaklaşımını koruyan yeni TOUGHBOOK 55, saha hizmetleri, otomotiv, acil durum ve güvenlik hizmetleri sektöründeki kullanıcılar için ideal olan en yeni teknolojilerle güncelleniyor.
Hareket halinde en gelişmiş ve güvenilir bağlantı için ikinci nesil dayanıklı katlanır dizüstü bilgisayarın eSim'e ek olarak 4G seçeneği bulunuyor. Cihazın uzun süre kullanılabilmesi için iletişim alanında yapılan diğer iyileştirmeler arasında en yeni WiFi (Intel® Wireless 6 AX201) ve Bluetooth 5.1 bağlantıya ek olarak ThunderboltTM 4 desteği bulunuyor.
CAD gibi kaynak gerektiren uygulamaların kullanımı için Intel vPro® teknolojisine sahip 11. nesil Intel® CoreTM i5-1145G7 işlemciyle performans yüzde 19 artıyor. Depolama da kendisini gerçek zamanlı şifreleyebilen, işleme kapasitesini artıran ve acil hizmetler, güvenlik güçleri ve savunma gibi hassas bilgilerin yer aldığı sektörler için gelişmiş veri koruması sunan NVMe OPAL SSD ile iyileştiriliyor. Cihazın daha da güvenli olması için Microsoft Secured-core PC teknolojisi de bulunuyor.
Çok yönlü modüler yaklaşım
TOUGHBOOK 55, Intel® Iris® Xe Graphics desteğiyle grafik imkanlarını artırabiliyor[1]. Kullanıcılar, cihazı hareket halindeyken sektörlerine veya değişen iş gereksinimlerine uyacak şekilde yapılandırabiliyor. TOUGHBOOK Universal Bay'e basit bir anahtarla akıllı kart okuyucu, ilave depolama veya DVD ya da Blu-Ray sürücüsü eklenip yerleştirilebiliyor. Ek olarak parmak izi, HF-RFID veya normal akıllı kart okuyucuyu hızlı bir şekilde entegre etmek veya ikinci bir pil eklemek için de ön genişletme alanı kullanılabiliyor. Sürdürülebilirlik ve maliyet verimliliği için birinci nesil TOUGHBOOK 55 ile kullanılan tüm çevre birimleri bu yeni cihazla uyumlu kalıyor.
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Dirk Weigelt, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Oyunun kurallarını değiştiren TOUGHBOOK 55 dizüstü bilgisayar, mobil bilişimi esneklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında yeni seviyelere taşıyor ve yeni nesil cihaz, bu bilinirliği daha da artırıyor. Kullanıcılar hareket halindeyken cihazlarını o anki iş rolünün ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyor. Şirketler de yaptıkları işin ve çalışanların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak esnekliğine sahip olduğunu bilerek cihaza uzun vadeli yatırım yapabiliyor."
Hafif (2,08 kg) ve ince (32,8 mm) olan TOUGHBOOK 55, premium tasarımlı kulbuyla her yere taşınabiliyor. Toza ve suya karşı gelişmiş IP53 derecesine sahip ve 91 cm'ye kadar mesafelerden düşmeye dayanabiliyor.* -29°C ve +60°C arasındaki sıcaklıklarda da rahatlıkla çalışabiliyor.*
19 saate varan batarya ömrü ve cihazı kapatmadan ikinci bataryayla değiştirme özelliği sayesinde 38 saate kadar uzatma seçeneğiyle TOUGHBOOK 55, koşullara uyum sağlayabildiği kadar uzun süre de çalışabiliyor.
Yeni TOUGHBOOK 55 dizüstü bilgisayar HD, Full-HD ve dokunmatik ekranlı Full HD olmak üzere üç seçenekte geliyor. Eylül 2021'de satışa çıkan tüm cihazlar 3 yıllık garantiyle geliyor. Fiyat bilgisi için en yakın yetkili satıcıyla iletişime geçilebilir. Daha fazla bilgi, www.toughbook.eu sayfasında yer alıyor.
[1] İki RAM modülü gereklidir.
* MIL-STD-810H'yi uygulayan üçüncü parti bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.
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