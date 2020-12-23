Yeni Windows 10 Güncellemesi, Pil Ömrünü Uzatacak

Windows 10, pilin ne zaman zorlanmaya başladığı hakkında size daha fazla ayrıntı gösteren grafikler sunarak, laptop bilgisayarınızın pil kullanımını izleme sisteminde bir değişiklik yapmayı hedefliyor.
Geçen hafta gibi belirli bir süreye dayalı olarak, laptop bilgisayarınızın pilinden en fazla gücü tüketen uygulamalara zaten bakabilirsiniz. Ancak bu yeni değişiklikle Microsoft, en son pil kullanımının tam bir grafiğini de sunacak.
Windows Latest'ın haberine göre, bu değişiklik 21277 önizleme sürümünde Pil panelinde (Ayarlar uygulamasında) gerçekleşiyor ve teorik olarak, Windows 10 için 21H2 güncellemesinde dağıtılmaya başlanacak. Diğer bir deyişle, yılın ikinci yarısı gelecek büyük güncellemede yer alacak, elbette eğer Microsoft son anda vaz geçmezse...
Önizleme sürümünde olduğu gibi, pil kullanım grafikleri size pilinizin ne kadar kullanıldığının sırasıyla geçen hafta veya 24 saat boyunca günlük veya saatlik dökümünü veriyor, böylece en çok ne zaman güç harcadığını görebiliyorsunuz. Hangi uygulamanın veya uygulamaların pil ömrü açısından öldürücü olabileceğini öğrenmek için pil Ayarları panelinde daha ayrıntılı inceleme yapabilirsiniz.
Gelmesi muhtemel yeni özellik ayrıca, kullanıcının dizüstü bilgisayarını en son ne zaman şarj ettiğini görmesine izin veriyor olacak.
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