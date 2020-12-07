PowerPepper Zararlısı Windows Bilgisayarlara Bulaşıyor; Kendini Gizliyor!

Windows PC'lerde, tespit edilmekten kaçınmak için tasarlanmış, kiralık hacker grubu DeathStalker tarafından geliştirilen yeni bir kötü amaçlı yazılım türü keşfedildi: İşte PowerPepper ve yapabildikleri...