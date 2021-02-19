Yeni Windows 10 Güncellemesi, Şimdi de Kameraları Bozdu

Windows 10'un şubatta gerçekleştirdiği toplu güncellemenin, bazı web kameralarını devre dışı bırakma potansiyeline sahip bir hataya sahip olduğu bildirildi. Microsoft şu anda bu sorun için bir düzeltme üzerinde çalışıyor.
Bir Microsoft yazılım mühendisi şunları söyledi: "Intel RealSense Kamera ile ilgili sorunları dikkatimize sunduğunuz için teşekkür ederiz. Sorunun farkındayız ve bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz. Bu arada, kameranızı çalıştırmanız gerekirse, lütfen Yüklü bir Windows Güncellemesinin nasıl kaldırılacağına ilişkin talimatları izleyin."
Başka bir deyişle, şimdilik, web kameranız KB4601319 yamasıyla işe yaramaz hale geldiyse, yapabileceğiniz tek şey, güncellemeyi kaldırmak. Microsoft'un sürüm notlarına göre, toplu güncelleştirme KB4601319, fare, klavye veya ekran kalemi gibi çevre birimlerinin kullanımına yönelik güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra parolaları doğrulamak için güncelleştirmeler getiriyor.
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