Microsoft, Edge Ayarlarında "Edge Reklamı" Yayınlamaya Başladı

Microsoft, Internet Explorer'ı tarihin tozlu sayfalarına gömerek web tarayıcısı yolunda sonunda yeni bir sayfa açmış ve Microsoft Edge'e geçiş yapmıştı. Microsoft Edge, yeni Chromium altyapısı ile internetin geri kalanı ile uyum içerisinde çalışabilecekken, şirket bu tarayıcı üzerine çok daha fazla eğilerek tutundurma çabasına devam ediyor.
Yalnızca masaüstü sürümü için değil, aynı zamanda mobil uygulaması için de yoğun uğraş veren Microsoft, Edge tarayıcısının masaüstü sürümünde kullanıcıları uygulamanın mobil sürümünü indirmeye teşvik edecek bildirimlere yer vermeye başlamış gibi görünüyor.
Bu bildirimler, pek çok kullanıcı için tarayıcının Ayarlar kısmının en tepesinde görünmeye başladı ve genel görünüm itibariyle kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Bu bildirim, tarayıcının mobil sürümünün kullanıcı cihazında yüklü olup olmadığına bakmaksızın burada yer alıyor gibi görünüyor. Daha önce Ayarlar menüsünde bulunan "Telefonlar ve diğer cihazlar" bölümü de varlığını koruyor.
Şirket geri dönüşten tatmin olmazsa, Windows 10 üzerinde daha fazla alanda Edge'in Android ve iOS sürümleri için reklam sunmaya başlaması şaşırtıcı olmaz. Zira Ocak 2021 tarayıcı pazar raporuna göre, mobil cihazlarda Edge'in küresel çapta payı yüzde 0.5'ten az.
Öte yandan Edge 88 ile beraber beklenen bir özelliği de hayata geçiren Microsoft, geçmiş ve sekme senkronizasyonu gibi 2 önemli özelliği getirdi. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcılar bir cihazdan bir diğer cihaza geçiş yaparken kayıtlarını kaybetmiyor ve tam senkronizasyon sağlanıyor. Böylece cihazlar arası sürekliliği mümkün kılan Microsoft, bakalım Edge'i tutundurmak için gelecek güncellemelerde daha ne gibi özellikler sunacak.
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