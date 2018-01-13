Yeni Windows 10 önizleme yapısı geldi
Windows 10'un yeni önizleme yapısı, "Rahatsız Etme" işlevine ve Microsoft Edge'e küçük yenilikler getirdi!
Microsoft, fast ring'te yer alan kullanıcılar için yeni bir Windows 10 önizleme yapısı yayınladı. Yeni yapı, "rahatsız etme" işlevinde bazı değişiklikler yapıyor ve Edge'e bazı geliştirmeler getiriyor.
Windows 10'daki Sessiz Saatler işlevi, kullanıcı çok meşgulken sadece "önemli" kişilerden ve uygulamalardan gelen uyarılara izin veriyor ve gerisini engelliyor. Yapı 17074'te yapılan yenilik ise Sessiz Saatler için kendi planlamanızı yapmanıza, öncelik listesini değiştirmenize izin veriyor. Böylece önemli kaynaklardan gelen uyarılar engele takılmıyor.
Sessiz Saatler artık tam ekran oyun oynarken veya ekranınızı başka bir ekrana yansıtırken de (böylece sunum yaparken rahatsız edilmiyorsunuz) kendiliğinden devreye giriyor.
Edge'e birkaç yenilik
Hub görünümü elden geçirilen web tarayıcısı, artık kredi kartı detaylarını otomatik olarak kaydedip doldurabiliyor. Microsoft bu bilgilerin güvenli biçimde saklandığını söylüyor. Kartın arkasındaki CVV güvenlik kodu hiçbir zaman kaydedilmiyor.
Fluent Design öğeleriyle geliştirilen Okuma Görünümü, artık daha hoş bir görünüme sahip. Ekitapları tam ekran okumak da artık mümkün.
Başlat menüsünde yapılan bir değişiklik ise Belgeler ve Resimler kısayollarının varsayılan olarak görünmesini sağlıyor.
Yapı 17074'te bunların dışında sayısız küçük ince ayar var. Tam liste için Microsoft'un blog gönderisine göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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