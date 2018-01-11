Yeni Windows Yamaları, PC'leri Yavaşlatacak!

Microsoft yaptığı açıklamada yayınlayacağı yeni yamalarının eski PC'leri yavaşlatacağını duyurdu!

Yeni Windows Yamaları, PC'leri Yavaşlatacak!

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