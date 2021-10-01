Yeni Zoom Aracı Read AI, İnsanları Sıkıyorsanız Sizi "Fırçalayacak"

Pandemi, iş hayatında yeni bir dönemin kapısını açtı: Video konferanslar. Tamam, video konferanslar daha önce de yapılıyordu pek tabi, ancak artık günümüzde arkadaş toplantıları bile video konferans yoluyla yapılmaya başlandı ve bu dönüşüm, iş hayatında fiziksel toplantıların bir daha eskisi kadar çok gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin önemli bir done. Muhtemelen bundan sonraki süreçte daha çok hibrit yaklaşımları göreceğiz, ancak video konferans bir şekilde kalıcı olacak.
Video konferans dendiğinde ise akla pandemi süresince yıldızını parlatan Zoom uygulaması geliyor. İnsanlar bu süreçte ya Zoom ya da Microsoft Teams üzerinden toplantılarını gerçekleştirdiler, fakat Zoom isminden çokça bahsettirdi. Şimdi ise bir Zoom eklentisi konuşulmayı hak ediyor.
Read AI isimli Zoom eklentisi, gerçekleştirilen video konferansın kalitesini ölçümlüyor. Bunu, insanların toplantıya katılmasını ya da yapılan konuşmaların diğer katılımcılar tarafından ne kadar ilgiyle takip edildiğini izleyerek yapabilen Read AI, 10 milyon dolarlık bir yatırım ds almış durumda.
Eski Foursquare CEO'su David Shim tarafından kurulan Read AI, sadece Zoom'la sınırlı kalmak da istemiyor. Microsoft Teams ve Google Meet gibi diğer platformlarda da yer almayı isteyen ekip, böylece önümüzdeki süreçte sanal ortamda düzenlenecek toplantıların daha kaliteli olmasını amaçlıyor. Bunu farklı şekillerde yapan araç, mesela bir konuşmacı diğer takipçilerin ilgisini kaybetmeye başladığında, eklenti tarafından uyarabiliyor. Yani eklenti bir nevi "fırça çekiyor." Bunu bir nevi reyting ölçme mekanizması olarak düşünebilirsiniz.
Eklentiye şu anda sadece resmi sitesinden ulaşılabiliyor ancak bunun için bekleme listesine kayıt olmanız ve doğal olarak beklemeniz gerekecek. Ama eklentinin resmi Zoom mağazasına gelmesi için de çok beklemeyeceğimizi söyleyelim...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın