Yeni Zoom Aracı Read AI, İnsanları Sıkıyorsanız Sizi "Fırçalayacak"

Zoom için geliştirilen Read AI isimli eklenti, diğer katılımcıların ilgisini kaybeden bir konuşmacıya "fırça çekmek" de dahil, pek çok önemli özellikle geliyor!

  • Ercan Uğurlu
Yeni Zoom Aracı, İnsanları Sıkıyorsanız Uyaracak

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