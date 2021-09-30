Netflix CEO'sundan Squid Game Açıklaması: En İyi Netflix Dizisi Olabilir mi

Netflix'te yayınlanan Squid Game isimli Kore dizisi yankı uyandırmaya devam ediyor. Kısa zamanda ülkemizde de bir numaraya oturan Squid Game, Netflix eş CEO'su Ted Sarandos'un da dikkatini çekmiş.
Ted Sarandos yaptığı açıklamada, distopik Kore gerilim dizisi Squid Game için Netflix'in şimdiye kadarki en popüler dizisi olabileceğini söylerken, Squid Game'in şu anda Netflix'te dünyanın her yerinde 1 numarada olduğunu belirtiyor. "Squid Game, kesinlikle dünyadaki İngilizce dilinde olmayan en büyük şovumuz olacak" diyen Sarandos, bunu şimdiye kadarki en büyük Netflix dizisi olma yolunda büyük bir şans olarak görüyor.
Squid Game Konusu Nedir?
Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen bir Güney Kore yapımı hayatta kalma draması televizyon dizisi. Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı 9 bölümlük dizi, 45,6 milyar Won (38,7 milyon ABD Doları) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.
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