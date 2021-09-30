Netflix CEO'sundan Squid Game Açıklaması: En İyi Netflix Dizisi Olabilir mi

Netflix eş CEO'sundan, Squid Game için iddialı bir açıklama: "Squid Game, Netflix'in şimdiye kadarki en büyük şovu olabilir."

  • Ercan Uğurlu
Squid Game, En İyi Netflix Dizisi mi?

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