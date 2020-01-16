Yenilenen Microsoft Edge Yayınlandı!

Chromium motoruyla yenilenen Microsoft Edge, tüm platformlar için indirmeye sunuldu!

Yenilenen Microsoft Edge Yayınlandı!

Microsoft, vasatın altında kalan web tarayıcılarının (IE ve Edge) ardından Edge'i bir süredir yeniden diriltmek için uğraşıyordu. Planlarına sadık kalan firma, Chrome'un da üstüne kurulu olduğu Chromium motorunu kullanan yeni Edge'i indirmeye sundu.

Yeni Microsoft Edge, Windows 10, 8.1, 8 ve hatta destek süresi biten Windows 7'de kullanılabiliyor. Tarayıcı, macOS, iOS ve Android'le de uyumlu.

Edge'in işlevleri arasında kapsamlı gizlilik araçları, 4K akış desteği, Windows 10 iyileştirmeleri, "kurumsal seviyede güvenlik" ve Chrome eklenti desteği var. Microsoft, Edge'in bu sürümünün önceki Edge'den iki kat hızlı olduğunu iddia ediyor. Bu elbette tarayıcının kullandığı Chromium sayesinde gerçekleşiyor. Bununla birlikte tarayıcının Firefox ve Chrome karşısında ne durumda olduğunu henüz test etmedik.

Windows 10 kullanıcıları, Edge'in otomatik olarak indirmiş olacaklar. Geriye kalan ve tarayıcıyı kullanmak isteyen herkesin Edge'i kendi indirmesi gerekecek.

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