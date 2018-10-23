Yerden Yere Vurulan Venom, Gişede Ne Başardı?
Örümcek Adam'ın ezeli düşmanı denilince akla gelen Venom'un "solo filmi" eleştirilerde yerden yere vuruldu ama gişe rakamları, farklı şeyler söylüyor!
Spider-man evreninin kilit karakterlerinden biri olan Venom'un film uyarlaması 1 Ekim 2018'de gösterime girmişti. Çizgi-roman severlerin bildiği üzere Venom, Spider-man'in en ölümcül düşmanlarından biriydi. Çizgi-romanlarda; Fantastik Dörtlü ile uzayda göreve giden Örümcek Adam, Venom ile birleşmiş ve aralarında simbiyotik(çift yönlü) bir ilişki gelişmişti. Peter Parker'ın zorlamasıyla, vücudundan ayrılan Venom, kurgusal dünyada terör estirmişti.
Örümcek Adam, Venom'un akıl karıştırıcı şiddet dürtülerinin farkına varmış ve ondan kurtulmuştu. Uzaylı Venom ise efsanevi karaktere akıllara durgunluk veren bir kin besledi ve yıllarca peşini bırakmadı.
Venom filminin örgüsü ise bu hikayeye uymuyor. Heyecanınızı kaçırmak istemiyoruz (bu tür bir olasılık varsa önümüzdeki satırlardan uzak durmanızı salık veririz) ama Peter Parker, bu filmin hiçbir yerinde yer almıyor. Daha da vahimi Venom'un; Peter Parker aksine Marvel Sinematik Evreni ile herhangi bir bağlantısı bulunmaması... Oysa ki Tom Hardy, MCU'da muazzam işlere imza atabilirdi.
Spider-man çizgi roman kurgusu filmde ciddiye alınmıyor ve Venom, doğrudan Eddie Brock'a bağlanıyor. Venom/Eddie Brock'u canlandıran Tom Hardy, Oscar ödülüne layık bir performans gösteriyor.
Film, eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Dünyanın en büyük film eleştiri sitelerinden Rotten Tomateos yapıma 4.5/10 puanını layık görürken; Metacritic eleştirmenleri ise Venom'a 46/100'lük puan değer biçti.
Düşük puanlarına ve pek çok kişi tarafından yerden yere vurulmasına rağmen; film 100 milyon dolarlık bütçe ile dünya çapında 460 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Kısacası Venom 2'nin çevrilmeyeceğine kesinlikle inanmıyoruz. Sony'nin bu konuda ciddi araştırmalar yürüttüğüne dair söylentiler mevcut. Bol ödüllü oyuncu Tom Hardy'nin üç filmlik anlaşması olduğu düşünülürse, Venom'un geleceği fazlasıyla parlak gözüküyor.
Barış Terun
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