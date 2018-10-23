Yerden Yere Vurulan Venom, Gişede Ne Başardı?

Örümcek Adam'ın ezeli düşmanı denilince akla gelen Venom'un "solo filmi" eleştirilerde yerden yere vuruldu ama gişe rakamları, farklı şeyler söylüyor!

Yerden yere vurulan Venom gişede ne başardı?

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