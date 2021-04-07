Yerli Mobil Oyun Şirketi Oyuncuları Teşvik Edecek Kripto Para Üretti

Pandemi döneminde evde kalanların yolu oyun sektöründen geçti. Dünya çapındaki mobil oyuncuların sayısı %12 artışla 2,5 milyarı aşarken, sektörün yıllık geliri de 77,2 milyar dolara ulaştı. Reklam verenlerin ilgisiyle büyüyen gelir pastası, yerli mobil oyun şirketinin oyun sektörünün ihtiyaçlarına özel geliştirdiği kripto parayla daha da büyümeye hazırlanıyor.

Yerli Mobil Oyun Şirketi Kripto Para Üretti

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