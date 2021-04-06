Televizyon mu, Projektör mü? Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Yeni bir televizyon mu satın almalı, yoksa bir projeksiyon cihazı mı?

  • Ercan Uğurlu
Televizyon mu, Projektör mü? Hangisini Seçmeli?

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