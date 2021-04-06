Televizyon mu, Projektör mü? Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Eğer yeni bir televizyon satın almayı düşünüyorsanız ancak diğer yandan projeksiyon cihazları da kafanızı karıştırıyorsa yalnız değilsiniz. Sizin gibi TV mi projeksiyon cihazı mı diye soran çok sayıda insan var. Peki ama hangisini satın almak daha mantıklı? Projektör mi yoksa dev ekranlı bir TV mi satın almalı?
Projektör mü, Televizyon mu? Hangisini Alalım?
Kuşkusuz projektörlerin ulaşabilecekleri ekran boyutları televizyonlara göre çok daha yüksek. Bugün 100 inç civarı ekran büyüklüğünde televizyon da satın alabilirsiniz, ancak bu boyda televizyonların fiyatları, tabii ki aynı boyutu sunan bir projektörden çok daha yüksek olacaktır. Öte yandan projektörlerin ulaşabilecekleri ekran boyutu 100 inç seviyesinin de üzerinde; 300 inçe kadar varabiliyor. Elbette burada anahtar kelime, kalite oluyor.
Eğer evinizde mini bir sinema odası yapmayı düşünüyorsanız elbette projeksiyon cihazlarına yönelmek daha mantıklı bir hamle olacaktır. Eğer görüntünün 100 inç'in üzerinde olması gibi bir hayaliniz varsa, bu noktada yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını değerlendirmeniz lazım. Zira düşük çözünürlüklü olanların atım mesafesi uzadıkça, kalite kaybı yaşanması kaçınılmaz. Burada yüksek çözünürlük derken, en azından FullHD'den bahsettiğimizi de söylemeliyiz.
Öte yandan normal boyutlarda bir oturma odası tasarlıyorsanız, başka bir deyişle odanız çok büyük değilse, orta sınıf projeksiyon cihazları da işinize yarayabilir. Ancak unutmamak gerek ki, bir projektörden günün her saati eşit performans bekleyemezsiniz, zira bu cihazlar ışık koşulları ile ters orantılı performans sergiliyorlar. Elbette günün her saati evinizi karartmayı göze alıyorsanız o başka. Tabii ki parlaklık noktasında gündüz koşullarında daha yüksek performans sağlayabilen projeksiyon cihazları var, ancak bu başarı fiyata da yansıyor. Ama bu şartlarda, elbette bütçeniz de izin veriyorsa, büyük ekranlı bir televizyon tercih edilebilir.
Projeksiyon Cihazı Lamba Ömrüne Dikkat
Değerlendirilmesi gereken bir diğer kriter ise, projeksiyon cihazlarında yer alan lamba ömrü. Evet, artık yeni piyasaya çıkan modellerin pek çoğunda lamba ömrünün eski nesillere göre çok daha yüksek tutulduğunu görüyoruz. Fakat burada da yine fiyat artışı devreye giriyor.
Peki Ama Hangisi?
Yukarıda da söylediğimiz gibi, eğer çok büyük bir odanız yoksa, aydınlatma koşullarını gerektiği gibi ayarlayabiliyorsanız ve sinema salonu keyfine yakın bir keyif peşindeyseniz, yüksek çözünürlüklü kaliteli bir projeksiyon cihazı sizin için rakipsiz seçenek olacaktır. Ama genel kullanım için bir tercih yapmak zorundaysanız, ibrenin televizyonu gösterdiğini söylemek zor değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın