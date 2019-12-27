Yerli Otomobil Resmi Olarak Tanıtıldı!

Türkiye'nin yerli otomobili, resmi olarak tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen tanıtımda, otomobilin pek çok detayı da gün yüzüne çıktı.
Yerli otomobil, bilindiği gibi TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirildi. Otomobilin tasarımı ise, İtalyan tasarım devi Pininfarina tarafından yapıldı.
İlk aşamada SUV sınıfında, iki farklı çekiş ve motor seçeneği ile piyasaya sürülecek olan yerli otomobil, 2030 yılına kadar Sedan ve hatchback modellerine de kavuşacak.
Yerli otomobilin iki çeker ve dört çeker olmak üzere 2 farklı çekiş alternatifi var. Bunlardan iki çeker olan 200 beygir gücüne, dört çeker olan ise 400 beygir gücüne sahip. 400 beygir, 0-100 km/saat hıza 4.8 saniyede ulaşılmasını sağlıyor. Her iki alternatif de tamamen elektrikli ve elektrik motorlarının gücü 150 kW olarak açıklandı.
Araçlarda bulunan Li-iyon piller, hızlı şarjı destekliyor. Başka bir deyişle, 30 dakikalık bir şarj ile piller yaklaşık yüzde 80 seviyesine ulaşabiliyor. Açıklanan menzil ise, tercih edilecek pil seçeneğine göre 300 ile 500 km arasında değişiyor.
Yerli otomobilde, bazı otonom sürüş özellikleri de bulunuyor. Özellikle dur – kalk trafikte otonom sürüş sistemi devreye girerek sürücülerin direksiyona mahkum olmasını engelleyecek.
Otomobilde ayrıca 45 ve 5G bağlantı imkanı da bulunacak. Bu sayede otomobil sürekli olarak merkeze bağlı olacak; bir ihtiyaç durumunda - kaza veya arıza - araca uzaktan müdahale edebilmek mümkün olacak.
EURO NCAP'ten 5 yıldız aldığı açıklanan araçta standart olarak 7 adet hava yastığı sunuluyor. Ekstra 2 hava yastığı ise, opsiyonel.
Yerli otomobilin üretimi, Bursa'da kurulacak olan yeni bir tesiste gerçekleşecek. Üretim konusunda, KDV muafiyeti, vergi muafiyeti ve alım garantisi de olmak üzere pek çok farklı kolaylık sağlanacak. Üretim tesisinin 2021 yılında tamamlanması ve ilk üretilen araçların 2022 yılında satışa sunulacağı açıklandı. Hedef, ilk yılda 175 bin adet otomobil üretmek.
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