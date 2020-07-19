Yerli otomobil TOGG ne zaman üretilecek, özellikleri ne olacak?

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Bursa Gemlik'te başlanıyor. Peki, TOGG ne zaman banttan inecek? Ne zaman üretilecek, seri üretim ne zaman başlayacak? TOGG'un daha önce açıklanan teknik özellikleri ne? Bugün törenden yansıyan bilgi ve açıklamalar şöyle:
- Fabrikanın 18 ayda tamamlanması; aracın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inmesi hedefleniyor.
- 15 yılda 22 milyarlık yatırımla senede 175 bin adetlik kapasiteye ulaşılması; 2030'a kadar 1 milyon araç üretilip sunulmuş olması hedefleniyor.
- TOGG tesisi 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak. Projede, 2021 yılı içinde hat montajlarına başlanması hedefleniyor. Tesiste 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanırken. 2022 sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracı dünya otomotiv piyasayla buluşturulması hedefleniyor.
- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş şu bilgileri paylaştı: Bu yıl içerisinde ekipmanların siparişine başlayacağız ve 2022'nin son çeyreğinde seri aracın banttan inişini hep beraber burada kutluyor olacağız.
- TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 kendisine yani Türkiye'ye ait. Yerliyiz aynı zamanda. Çünkü yolun başından itibaren yüzde 51 gibi bir yerlilik oranı sözü verdik. Bunu yaparken tedarikçilerimizi yeni nesil otomobillere hazırlayan, dönüştüren bir proje olduğumuzun da bilincindeyiz. Şu ana kadar tedarikçilerimizin yüzde 93'ünü tamamladık. Bunların yüzde 78'i Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerimiz. Henüz Türkiye'de bulamadıklarımızı Avrupa ve Asya'dan tedarik ediyoruz.
- Batarya ile ilgili yerleştirme projemizi erkene aldık ve aracımızın üretimiyle birlikte sadece paketlemesini değil modülünü de Türkiye'de yerleştirmek üzere planlarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konuda da daha detaylı ve güzel haberler paylaşabileceğiz.
- Türkiye'nin değil Avrupa'nın en temiz tesisini burada kuracağız. Özellikle uçucu organik bileşen tabir ettiğimiz boyahane ağırlıkla çevre kirliliğini oluşturan cihazların Türkiye'nin yasal sınırının 9'da biri, Avrupa'nın 7'de biri olacak şekilde planlıyoruz.
TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?
2019'da yerli otomobil için düzenlenen tanıtımda otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşılmıştı.
O dönem yapılan açıklamaya göre TOGG 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
Planlanan "Holografik Asistan" teknolojisi ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. "Holografik Asistan" teknolojisi üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirecek.
Araç, evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın