Yerli otomobil TOGG ne zaman üretilecek, özellikleri ne olacak?

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği, Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni bugün düzenlendi. Peki, TOGG ne zaman üretilecek, seri üretim ne zaman başlayacak? TOGG'un özellikleri ne olacak?