Yılbaşı Alışverişi Yapacaklara 7 Güvenlik

Yılbaşı geliyor ve yılbaşı hediyeleri alırken büyük harcamalar yapılıyor. Siber saldırganlarınsa yılbaşından tek istedikleri daha çok kişisel veriye erişmek. Özellikle yılın bu zamanında siber saldırıların daha çok arttığını belirten Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yılbaşı hediyesi olarak boş bir banka hesabıyla karşılaşılmaması için alınması gereken 7 önlemi sıralıyor.