Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı, Kesintisiz 4 Gün Olarak Uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni COVID-19 tedbirini açıkladı: Şu anda hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, yılbaşında kesintisiz olarak 4 gün sürecek.

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. COVID-19 salgını konusunda pek çok ülkeden daha iyi durumda olduğumuzu söyleyen Erdoğan, bahar aylarıyla birlikte yerli aşının devreye girmesini beklediğini belirtti.

Elbette herkesin kulağı, alınacak muhtemel yeni tedbirlerdeydi. Erdoğan, yılbaşı konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Buna göre 31 Aralık 2020 günü saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı, kesintisiz olarak 4 Ocak 2021 günü saat 05.00'a kadar devam edecek.

Mevcut durumda sokağa çıkma yasağı, hafta içi günlerde 21.00'da başlıyor ve sabah 05.00'da sona eriyor. Hafta sonlarında ise kesintisiz bir uygulama söz konusu. Yeni kararla birlikte, 1 Ocak 2021 günü de, tüm gün olarak yasağa dahil edilmiş oluyor.

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