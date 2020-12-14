Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı, Kesintisiz 4 Gün Olarak Uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni COVID-19 tedbirini açıkladı: Şu anda hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, yılbaşında kesintisiz olarak 4 gün sürecek.