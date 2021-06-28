Yılın En Büyük Online Etkinliği Monster #WASD İçin Geri Sayım Başladı

Faaliyetleriyle oyun ve teknoloji dünyasına yön veren Monster Notebook, yılın en büyük online etkinliği Monster #WASD'ı duyurdu. Monster Notebook'un Türkiye'deki ve yabancı pazarlardaki yeni yatırımlarını duyuracağı, yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacağı, oyuncular ve kreatif içerik üreticileri için geliştirdiği yepyeni projeleri açıklayacağı Monster #WASD, 30 Haziran saat 20.00'de Monster Notebook'un Twitch ve YouTube kanallarında canlı yayımlanacak.

Monster #WASD İçin Geri Sayım Başladı!

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