Yılın En Büyük Online Etkinliği Monster #WASD İçin Geri Sayım Başladı

Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil işlemcilerle ve grafik kartlarıyla bir üst seviyeye taşınmış yeni ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Monster Notebook, şimdi de yılın en büyük online etkinliği olacak Monster #WASD'ı duyurdu. 30 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak etkinlik Türkiye'de bir ilk olacak.
Oyundaki kazanma çabasının, kıran kırana geçen mücadelelerin klavye üzerindeki adresi olan #WASD; bu seneden itibaren Monster Notebook'un oyun ve teknoloji dünyasına dair keşfettiği çözümleri ve geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaşacağı geleneksel buluşmaların adresi olacak.
Monster Notebook'un web sitesi, YouTube kanalı ve Twitch kanalı üzerinden canlı yayımlanacak etkinlikte sırasıyla Monster Notebook Kurucu ve CEO'su İlhan Yılmaz, Kojima Productions Pazarlama Başkanı Jay Boor, Monster Notebook CMO'su Göktuğ Okan Oğuz, Monster Notebook CGO'su Cem Çerçioğlu, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, NVIDIA Pazarlama ve Ürün Direktörü Mark Aevermann, Mete "EastergamersTV" Özbey, Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, Redbull Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, , Microsoft PC Gaming Direktörü Stephen Broadwell, Monster Notebook CSO'su Bilgin Semiz, Ahmet "Jahrein" Sonuç ve daha bir çok konuşmacı yer alacak.
"Şu ana kadar Türkiye'de teknoloji ve oyun ekosisteminde bu kadar özenle hazırlanmış böyle bir etkinlik henüz yapılmadı."
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, "Monster Notebook olarak, IPSOS araştırmalarına göre ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen ve en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markasıyız. Bu başarımızı uluslararası pazara da taşıyoruz ve Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak için geliştirdiğimiz, sektörde daha önce örneği görülmemiş hizmetlerimizle; en iyi donanım konfigürasyonları ve en erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımıza sunduğumuz yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarımız ve oyuncu ekipmanlarımızla Türkiye'de oyun dünyasına yön veriyoruz.
Deneyime ve yeniliğe odaklanan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Haziran ayı içinde, uzun süredir heyecanla beklenen yeni ürünlerimizin satışa çıkmasıyla ve ardından altı ay sürecek espor etkinliğimiz Intel Monster Reloaded'ın başlamasıyla birlikte 2021'in ikinci yarısına çok güçlü bir giriş yaptık. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada yepyeni yatırımlarımız olacak. Ayrıca oyunculara, teknoloji tutkunlarına ve kreatif içerik üreticilerine destek sunacak heyecan verici projeler başlatıyoruz. Gücünü her zaman kullanıcılarıyla birebir temasta olmaktan alan bir marka olarak tüm bu gelişmeleri yine kullanıcılarımızla doğrudan paylaşacağız. Şu ana kadar Türkiye'de teknoloji ve oyun ekosisteminde bu kadar özenle hazırlanmış böyle bir etkinlik henüz yapılmadı. Her zaman ilkleri ve yenilikleri hayata geçirerek sektörüne yön vermiş bir marka olarak, Monster #WASD'ta da oyun ve teknoloji dünyasının geleceğine ışık tutacağız," dedi.
Tüm Monster Notebook'larda ve oyuncu ekipmanlarında yüzde 10 indirim
Bu sene ilki 30 Haziran'da gerçekleşecek Monster #WASD'ın heyecanını, tüm teknoloji tutkunlarını sevindirecek kampanyalar ile tırmandıran Monster Notebook, 15 Temmuz'a kadar tüm dizüstü bilgisayarlarda ve oyuncu ekipmanlarında geçerli yüzde 10 indirim yaptığını duyurdu. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli bir diğer kampanya kapsamında ise Yapı Kredi World kullanıcıları Monster Notebook alımlarında 3 ay ertelemeli 9 taksit fırsatından yararlanabiliyor. Yalnızca www.monsternotebook.com.tr adresinden ve Monster Notebook mağazalarından yapılan alışverişlere özel bu iki kampanyadan aynı anda yararlanmak mümkün.
Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerle sektörde fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, yurt dışı operasyonlarını Dubai ofisi, Lefkoşa ve Berlin mağazaları üzerinden yürütüyor.
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