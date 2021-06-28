Windows 11'de Bunlar Artık Yok: İşte Windows 11'de Olmayanlar!

Microsoft, Windows 11'de hangi yeniliklerin olacağını açıkladı. Peki ama yeni Windows'ta neler olduğunu bildiğimize göre, şimdi sıra nelerin olmadığını öğrenmeye geldi.

  • Ercan Uğurlu
Windows 11'de Bunlar Artık Yok!

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