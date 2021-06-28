Windows 11'de Bunlar Artık Yok: İşte Windows 11'de Olmayanlar!

Microsoft, Windows 11'i resmi olarak tanıttı. Tanıtımla beraber Windows 11'in özelliklerini ve neler sunduğunu sizlere bu haberimizde aktarmıştık. Windows 10 kullanıcılarının ücretsiz olarak Windows 11'e güncelleme yapabileceklerini de söyleyelim.
Peki, Windows 11'de hangi özellikleri artık göremeyeceğiz? Şimdi sıra sizlerle bunları paylaşmaya geldi.
Windows 11 Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevapları...
- Cortana artık önyükleme deneyimine dahil edilmeyecek ve Görev Çubuğu'na sabitlenmeyecek.
- Internet Explorer artık devre dışı. Microsoft, Windows 11'de kullanıcıları Microsoft Edge'i önerecek ve faydalı olabilecek IE Modu'na yer verecek.
- Matematik Giriş Paneli kaldırıldı. Matematik Giriş Paneli, Windows tarafından dokunmatik ekranlar, harici sayısallaştırıcılar gibi giriş aygıtlarını otomatik olarak tanınan ve farklı türdeki belgelere eklenebilen matematiksel formüller yazmak için kullanmanıza izin veren küçük bir uygulamaydı. Matematik Tanıyıcı, artık isteğe bağlı olarak yüklenecek.
- Haberler ve İlgi Alanları gelişti. Görev Çubuğu'nda yer alan Widget'ler simgesine tıklayarak bu bölüme erişilebilecek.
- Kilit ekranından Hızlı Durum ve ilgili ayarlar kaldırıldı.
- S Modu, sadece Windows 11 Home Edition'da yer alacak
- Snipping Tool kullanılabilir olmaya devam ediyor, ancak Windows 10 sürümündeki eski tasarım ve işlevsellik, daha önce Snip & Sketch olarak bilinen uygulamanınkilerle değiştirildi.
- Başlangıç ekranında birtakım değişiklikler var;
- o Adlandırılmış uygulama gruplar ve klasörleri artık desteklenmiyor,
- o Sabitlenmiş uygulamalar ve web siteleri, Windows 10'dan yükseltme yapılırken taşınamayacak,
- o Canlı Kutucuklar artık mevcut değil.
- Tablet Modu kaldırıldı.
- Göre Çubuğu'nda birtakım değişiklikler var;
- o Kişiler artık Görev Çubuğu'nda mevcut değil,
- o Önceki özelleştirmeler de dahil olmak üzere bazı simgeler artık Sistem Tepsisi'nde görünmeyebilir,
- o Hizalama yalnızca ekranın en altında izin verilecek,
- o Uygulamalar artık Görev Çubuğu alanlarını özelleştiremeyecek.
- Zaman Çizelgesi kaldırıldı. Microsoft Edge'de benzer bir işlev mevcut.
- Cüzdan kaldırıldı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın