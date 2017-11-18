Yılların Internet Efsanesi Kepenk İndiriyor!

80'li yıllardan 90'ların ortasına kadar internet dünyasını domine eden efsane hizmet, 15 Aralık'ta kepenkleri indireceğini duyurdu...

Yılların efsanesi kepenk indiriyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iOS Güncellemesi, iPhone X Donma Sorununu Çözdü!
Tesla'nın Elektrikli Kamyonu ve Fazlası Tanıtıldı!
Windows 10'da Dosya ve Klasörler Nasıl Gizlenir?
Apple Watch 3 Hayat Kurtardı!
Google Tekrar Firefox'un Arama Motoru Oldu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir