Yılların Internet Efsanesi Kepenk İndiriyor!
80'li yıllardan 90'ların ortasına kadar internet dünyasını domine eden efsane hizmet, 15 Aralık'ta kepenkleri indireceğini duyurdu...
80'lerden beri öyle ya da böyle hayatını sürdüren CompuServe forumları maalesef kapatılıyor. Eğer geçmişin Reddit'i olan bu forumları tecrübe etmek istiyorsanız 15 Aralık Cuma gününe kadar vaktiniz var ve bunu yapmak için fahiş bir para ödemenize de gerek yok.
CompuServe nedir?
CompuServe ismi, her milenyum nesli gencin kolay kolay tanımayacağı bir isim. Ancak belli bir yaşın üstünde olan bilgisayar tutkunları en azından platformun ismini hatırlayacaklardır. ABD'de ilk büyük ticari çevrimiçi servis sağlayıcı olan CopmuServe, insanların çevirmeli modemlerini bağlamalarını sağlıyordu.
Zamanında CompuServe ile bağlantı kurmak hiç de ucuz değildi. Saat başı ücret 5-30 dolar arası değişiyordu. Bunun sonucu olarak da CompuServe forumları, ev bilgisayarlarının gelecek olduğunu düşünen yeryüzündeki en "geek" kullanıcılara sahipti. Onlar ne kadar haklı da olsa CompuServe'in gücü zamanla azaldı.
Ömrü içerisinde bir çok kez kaptan değişimi olsa da, CompuServe dalgalara karşı gelmeyi günümüze dek başardı. Verizon'a bağlı, AOL ve Yahoo'nun devamı olan Oath, 15 Aralık 2017'de CompuServe forumlarını kapatma kararı aldı. Şirket aynı gün içerisinde AOL Instant Messenger'i da kapatacak.
CompuServe ekibi kapanıştan önce şu mesajı bıraktı: "Forumların 15 Aralık 2017'den itibaren CompuServe hizmetinden kaldırılacağını üzülerek bildiriyoruz. İki yıldan fazla bir süredir CompuServe Forumları, çok çeşitli konularda çevrimiçi tartışmaların yolunu açtı ve yıllar boyunca verdiğiniz yorumlar ve tüm katılımınız için minnettarız."
Sitenin e-posta, haberler, hava durumu, haritalar ve diğer hizmetleri bir süre daha çalışmaya devam edecek. Ancak bu, forumu kullananlar için yeterli bir teselli olmayacaktır. Günümüzde CompuServe'e alternatif sayısız web sitesi, forum platformları ve uygulama hizmetleri bulunuyor. Ancak nostalji oldukça güçlü bir duygu ve geçmişe elveda demek maalesef hiç de kolay değil.
Ali Ruhi Öztürk
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