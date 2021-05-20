Yine Epic Games Yine Bir Dava: Bu Defa Konu, Garip Bir İsim Benzerliği!

Epic Games, davalarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Apple ile mahkeme koridorlarında köşe kapmaca oynayan oyun devi, bu defa da garip bir isim benzerliği nedeniyle mahkemeye taşındı.