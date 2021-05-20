Yine Epic Games Yine Bir Dava: Bu Defa Konu, Garip Bir İsim Benzerliği!

Nreal, 2017 yılında kurulan, tüketiciye yönelik karma gerçeklik (MR) deneyimine odaklanan Çin merkezli bir şirket. Şirketin amiral gemisi ürünü Nreal Light karma gerçeklik gözlükleri, Las Vegas'ta 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2019) tanıtılmıştı. Bu ürün ile beraber aynı zamanda karma gerçeklik oyunu Nreal Tower'ı da duyuran şirket, bu yılın sonlarında ABD pazarına girmeyi hedeflediğini twitter'dan duyurdu.
?? SAVE THE DATE ?? May 20th, 2021
In 7 days, something you've all been waiting for is on its way...
Sign up to stay updated about the big news! ???? https://t.co/8Pk05qmQCR#NextMillion pic.twitter.com/Mxuqs8mp2Q— Nreal ?? (@Nreal) May 13, 2021
Son zamanlarda geliştirdiği oyunlardan ziyade davalarla gündeme gelen Epic Games ise, geçtiğimiz hafta şirketin ABD lansmanı planlarına ilişkin duyurudan sonra Nreal'e dava açtı. Epic, Nreal'ın adının Unreal Engine markasının görünümü ve söylenişiyle benzerlik gösterdiğini iddia ederken, bu benzerliğin müşterilerinin kafasını karıştırabileceğini iddia ediyor.
Öte yandan bu Epic ve Nreal'ın karşı karşıya geldiği ilk kez değil. Şirketler, 2018 yılında da yine "Unreal" markası için savaştı ve yine Epic, Nreal'e dava açtı. Neyse ki şirketler sonradan bir anlaşmaya vardılar. Bakalım bu defaki dava nasıl sonuçlanacak...
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