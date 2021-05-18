Japon Devi Nintendo, Aynı Eve İkinci Bir Switch Sokmanın Keyfini Sürüyor

Görünene göre birçok hane için artık tek bir Nintendo Switch yeterli gelmiyor. Nintendo'nun yatırımcılarla yaptığı bir soru-cevap seansında, 31 Mart'a kadar Switch ünitelerinin yaklaşık yüzde 20'sinin halihazırda bir Switch cihazı bulunan hanelere satıldığını açıkladı. Gamasutra'nın da belirttiği üzere bu oran, yaklaşık 5,8 milyon konsol anlamına geliyor.
Bu durum için birkaç olası sebep ortaya konabilir. Elbette salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl daha fazla insan video oyun oynamaya başladı ve bu nedenle aileler ayrı konsollarda Mario Kart Live: Home Circuit gibi oyunları beraber oynamış olabilir. Bazı kişiler ise standart Switch konsolları evlerinde televizyona bağlı kalırken yalnızca hareket halinde kullanmak için bir Switch Lite satın aldı. Ve belki, sadece bir ihtimal olarak, bazı insanlar Joy-Con drift sorunlarını çözmek için pahalı bir yol olarak ikinci bir Switch satın almış olabilir.
Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, yapılan görüşmede "İleriye dönük olarak, hane başına birden fazla sistem talebinin donanım birimi satışları arttıkça artmasını bekliyoruz. Bölgelere göre, Asya'da önemli satış büyümesi devam ediyor ve bu nüfusların boyutları göz önüne alındığında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni talebin yeterli büyümesi için hala yer olduğuna inanıyoruz" dedi.
Salgının nihayet hafiflemeye başlaması ile beraber gelecek yıl bu yüzdenin ne kadar değişeceğinin bir merak konusu. Ayrıca Nintendo'nun bu yıl daha güçlü bir Switch konsolu sunması bekleniyor ve mevcut birçok Switch sahibi muhtemelen cihazlarını yükseltme arayışında olacak.
Furukawa'nın söylediğine göre Animal Crossing: New Horizons, kendi başına muazzam bir hit olmasının yanı sıra, Switch'e yeni gelenleri Zelda ve Mario gibi diğer önemli Nintendo markalarını denemeye sevk etti. Ayrıca, Nintendo'nun yaşam döngüsünün ortasında olduğunu söylediği Switch ile hala eksiklikler ve üretim sorunları ile uğraştığını da belirtti. Furukawa, Süveyş Kanalı'nın tıkanması nedeniyle Avrupa'ya yapılan sevkiyatların da ertelendiğini sözlerine ekledi...
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