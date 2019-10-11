Your Phone ile Çağrılara Cevap Vermek Artık Mümkün
Microsoft'un fazlasıyla üzerinde durduğu Android uygulamalarından Your Phone, artık telefon çaldığında PC'den konuşmanıza izin verecek!
Microsoft'un 2020'nin ilk yarısında yayınlamayı planladığı güncellemenin ön izleme sürümü, Insider'lar için "fast ring" üzerinden indirmeye sunuldu. Yeni sürüm, Your Phone uygulamasında büyük geliştirmeler yapıyor ve telefonlara PC üzerinden cevap vermenize olanak tanıyor.
Yapı 18999'da bulunan yenilenmiş Your Phone uygulamasına eklenen "Calls" işlevi, telefonunuz çaldığında PC'den cevap vermenize, çağrıyı reddetmenize, önceden belirlenmiş bir mesajla cevap vermenize veya sesli mesaja yönlendirmenize izin veriyor. Uygulama içerisindeki çeviriciyi kullanarak veya kişi listesinde başkalarını aramanız da mümkün. Dahası Your Phone ile çağrıları PC'den telefona veya tersi yönde aktarabiliyorsunuz.
Çağrılar, doğal olarak PC'nizin hoparlörünü kullanıyor. Karşı tarafın sizi duyması için elbette bir mikrofona ihtiyacınız var.
Gizliliğe dikkat edenlerin hoşuna gitmeyecek olsa da Microsoft, uygulamanın son çağrıların bir listesini tuttuğunu belirtiyor.
Microsoft, uygulamanın 19H1 (Mayıs 2019 güncellemesi) ve daha yeni yapılara kademeli olarak dağıtılacağını söylüyor. Uygulamayı kullanabilmek için Android 7.0 ve sonrasını kullanmanız, PC'nizin bir Bluetooth bağlantısına sahip olması gerekiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın